〈富邦金法說〉估美國升息下周啟動 今年投資仍擁三大優勢

富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日舉辦線上法說會，並預測美國將在下周就會啟動升息，今年雖然是升息年，但富邦金的投資仍擁三大優勢，包含持續有空間加碼國外債提升利息收入，台股部位龐大因此現金股利收益將增加、台幣貶值造成避險成本下降。

談到俄烏戰爭對台灣經濟情勢的影響，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，俄烏戰爭仍是進行式，原物料、糧食等價格的上揚，對未來景氣將增加不確定性，但台灣景氣結構在過去幾年明顯轉變，因此對台灣經濟抱持較正面看法，預期台灣今年經濟成長率仍可超過 3% 以上。

而俄烏戰爭影響油價劇烈波動，羅瑋表示，雖然國際油價一度衝破 120 美元，但最近因市場氛圍轉變，過去二天又見下滑，後續需觀察俄烏戰爭、俄油禁運政策演進、美國與尹朗與委內瑞拉談判、美國對頁岩油廠商施壓的結果等變數。

羅瑋進一步指出，雖然預期國際油價會控制在一定範圍內，但對我國食物物價、物價指數影響程度仍大，不過隨著國際油源分散，一般民間消費用能源支出應可獲控制，對我國經濟成長率雖會有衝擊，但應在可控範圍，預估全年通貨膨脹率超過 2%，略高於主計處預估，預期今年台灣的經濟成長率仍可超過 3% 以上。

升息議題部分，羅瑋預估，美國聯準會下周就會啟動升息，之後會接著在 5、6 月連續升息二次，之後是否再升息，要再觀察美國經濟狀況而定。至於台灣央行何時升息，也要看下周四 (3/17) 央行理監事會的會議結果。

富邦金表示，美國啟動貨幣政策正常化，其升息預期可能略微推升台美利差，但整體經常性避險成本仍維持低檔。

展望 2022 年投資，富邦人壽認為仍有三大優勢，首先是美國反映通膨壓力今年會升息，市場債券利率已開始上揚，目前保留較大現金部位，會趁國外債券波動向上時持續加碼投入，拉升利息收入。

其次是富邦人壽擁有 6000 多億元台股部位，去年上市櫃公司獲利創新高，今年配息率有機會比去年高，因此預估現金股利收入將優於去年的 200 億元，預估可望成長超過 10%。

最後是美國升息造成美元走強，台幣像去年一樣獨強的狀況和緩，可望降低匯率風險，且富邦人壽去年底已先增加 CS 換匯比重，鎖住避險成本，預期今年避險成本可望降低，匯兌損益有機會優於去年，避險後的 NII 可望持平或優於去年。

台北富邦銀行展望方面，總經理程耀輝表示，目前北富銀資產已突破 3.1 兆元，2022 年總資產和 AUM 預計可再成長 5~10%；若台幣每升息一碼，NIM 可增加 6bps，年化收益可增加新台幣 18 億元，外幣升息一碼，NIM 可增加 1bp，年化收益增加新台幣 3 億元左右。

2022 年北富銀業務發展重點包括，一、資產佈局著重中小企業、個人信貸及美元資產成長，掌握升息機會，提升獲利契機。二、提供財富管理多元產品，拓建大中華海外財富管理平台。三、逐步落實綠色金融，ESG 綠色投融資規模成長。