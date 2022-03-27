台股Q2兩利空籠罩 多頭控盤關鍵在通膨何時緩解

景氣能見度欠佳、通膨壓力未解讓股市持續震盪修正，安聯投信表示，通膨迫使各國央行升息，在俄烏事件催化下讓通膨加劇，須留意下半年後是否有望緩解。

安聯投信台股團隊指出，通膨可能誘發需求下修，目前供應鏈庫存逐漸攀升，由於上中下游、不同產業別或個別公司轉嫁通膨增溫的能力有所不同，未來需留意是否發生庫存調整，及通膨可能帶來的需求下修風險。

至於通膨對個別產業的影響，安聯投信台股團隊說明，如果簡化地假設，通膨最終會影響需求，需求彈性越小的、相對越強勁，另外，可以輕易將上漲成本反映的產業，獲利相對不受影響。

像是民生必需品、原物料產業，相對會比較好，科技領域如企業支出、政府預算較不受通膨影響，所以半導體設備、雲端伺服器，以及標案市場如網通設備需求較不受通膨影響。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文認為，聯準會對於通膨的態度，包括升息與縮表，將是決定第二季台股與全球股市的重要觀察指標，而聯準會再度向市場釋出鷹派訊息，強調 5 月可能升息 2 碼，接下來將視第二季縮表內容而定，只要縮表幅度不出乎市場意料之外，對股市反而是另一項不確定因素解除。

葉獻文表示，接下來市場變數仍在，特別是通膨走勢，預期台股各企業無法雨露均霑，建議投資人選股應以具有訂單能見度、產業前景佳、搭上需求趨勢的產業等，包括半導體相關產業鏈、電子零組件、光電產業等即為選股方向。

進一步來看，晶圓代工、電子組裝、網通、IC 設計、ABF 產業前景持續樂觀的基底下，預期全年電子產業獲利成長有機會再較去年提升 13.3%，加上台股本益比仍較 5 年均值低，顯示股價尚未充份反應企業獲利。