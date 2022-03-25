〈台股盤後〉航運+矽晶圓壓盤 小跌守住5日線 周線連二紅

台股今 (25) 日開高走低，台積電雖然走揚，但是航運股、矽晶圓族群為壓盤重心，終場加權指數下跌 22.11 點、收在 17676.95 點，5 日均線有守，周線上漲 220 點、周線連二紅，成交量 2861.31 億元。

金管會盯上外資操作台積電，讓外資買盤連續回補，反映在股價上，台積電今天上漲 1.18%、以 598 元收最高；聯電也收紅；但是電子權值股普遍走跌，股王矽力 - KY 下挫 2.69%，面板雙虎雙雙跌逾 1%，鴻海、聯發科、大立光、日月光投控都連袂小跌。

電子股除了晶圓雙雄奮力撐盤，中小型的低軌衛星如台揚、譁裕、建漢、新復興全數亮燈漲停；PCB 的華通、欣興、定穎、南電、台表科等都逆勢點火。

不過，航運股今天為盤面上箭靶，長榮跌逾 5% 最重，陽明、裕民、萬海都跌超過 4%，主要是貨櫃輪受到國際市場對景氣釋出擔憂訊號，導致股價走跌；航空雙雄也折翼，皆跌近 2%，摜壓整體運輸指數大跌超過 4%，創一個多月以來波段新低。

全球矽晶圓半導體市場雖然持續發燒，但矽晶圓族群漲多獲利了結賣壓湧出，台勝科被打到跌停，10 日線失守；合晶、嘉晶、環球晶、中美晶、漢磊也都全盤皆墨。

整體來說，台股上檔面臨季線壓力，短線指數預期將處於區間震盪，須待資金回流電子權值、航運等主流股，大盤才有機會挑戰季線 17900 點。



