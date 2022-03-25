台股小跌險守5日線 三大法人土洋對作賣超0.8億元

台股今 (25) 日與美股走勢不同調，一度跌破 5 日線，航運及金融股賣壓較重，所幸靠著台積電撐盤，指數小跌 22 點，收在 17676 點，成交量能始終無法放大，僅約 2861 億元，不過，周線寫下連二紅，累計本周上漲 220 點。三大法人呈現土洋對作，合計小幅賣超 0.8 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天小幅買超 7.4 億元；投信昨天終止連 36 買紀錄後，今天再度賣超 2.23 億元；自營商同步賣超 5.92 億元。三大法人合計賣超 0.8 億元。

美國晶片股收高，台積電 (2330-TW) 扮演撐盤要角，股價上漲逾 1%，收在 598 元全場最高，聯電收漲約 0.2%；其他電子權值股互有漲跌，台達電、聯詠、華碩均以上漲作收，但矽力 - KY、瑞昱、友達等賣壓都偏重。

航運股人氣潰散，貨櫃航商長榮領跌逾 5%，陽明、萬海同步下挫超過 4%，散裝航運股裕民、四維航、慧洋 - KY、台航、新興等也有 2-4% 的跌幅，上市運輸類股指數終場大跌 4%，為盤面最弱勢族群。金融股無力撐盤，包括國泰金、永豐金、台新金、新光金等，股價均下跌超過 1%。

矽晶圓大廠台勝科 2 月稅後純益 2.95 億元，年增 2.12 倍，每股賺進 0.76 元，不過，今天股價慘遭打入跌停，收 334 元，合晶同步大跌近 7%，環球晶則下跌逾 2%。記憶體族群遭外資看壞前景，今天持續遭到調節，南亞科續挫逾 3%，旺宏、威剛、十銓等均跌逾 1%，記憶體 IC 設計廠晶豪科及鈺創股價同步重挫 3-5%。