貿聯-KY去年EPS 15.22元 擬配息9.13元同寫新高

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (25) 日公告去年財報，稅後純益 20.36 億元，年增 11.4%，每股純益 15.22 元，每股擬配息約 9.13 元，均寫歷史新高，配發率 6 成，若以今日收盤價 318 元計算，現金殖利率 2.9%。

貿聯去年第四季營收 79.99 億元，季增 7.9%、年增 27.6%；毛利率 23%，季減 0.6 個百分點、年減 1.7 個百分點；營益率 9.6%，季減 0.2 個百分點、年減 1.9 個百分點，稅後純益 5.69 億元，季減 6.2%、年減 3.1%。

據了解，貿聯去年第四季營收，本業雖然同創高，但因為併購德商 LEONI 的工業應用事業群 (INBG)，業外費用增加，導致稅後獲利下滑。

不過，貿聯去年營運仍創高，營收 285.64 億元，年增 28.7%，毛利率 23.2%，年減 2.1 個百分點、營益率 9.3%，季減 1.5 個百分點；獲利率下滑主要是受到運費、原物料上漲影響。

貿聯表示，去年半導體設備用線營收接近倍增、電動車加上充電設備也年增近 7 成、數據中心、能源、家電等線束均年增超過 5 成；若以營收占比來看，半導體、醫療等工業用 19%、數據傳輸等資訊用線 34%、車用 17%、電器 28%、其他 2%。