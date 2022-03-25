鉅亨美股雷達：傳蘋果將推硬體訂閱服務 蔚來財測不及預期

美股重要看點：

美股主要股指期貨週五 (25 日) 盤前相對平靜，由於歐盟領袖會談時，並未抵制俄羅斯石油，促使油價下跌。

白宮週五宣布，將與國際夥伴合作，今年向歐洲提供至少 150 億立方米的液化天然氣 (LNG)。

過去一週，由於聯準會態度轉為更強硬，華爾街提高升息預期，但與此同時，美股仍在上漲，一些分析師對此漲勢能否持續表示懷疑。

標普 500 指數和那斯達克指數本週已分別上漲 1.3% 和 2.1%，有望連兩週收高，而道瓊指數在前 4 天則下跌 0.1%。

美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 週四指出，美中達成中概股審計協議還「為時過早」，打擊中概股表現。

經濟數據方面，週五稍晚將公布 3 月份新的消費者信心指數以及 2 月份的待定房屋銷售數據。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月密西根大學消費者信心指數終值，預期 - 2.2%，前值 - 9.1%

美國 2 月成屋簽約銷售指數年率，預期 1%，前值 - 5.7%

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

知情人士消息表示，蘋果正在開發一項硬體訂閱服務，讓用戶能透過每月付費訂閱方式使用 iPhone 與其他設備，類似目前用戶訂閱 iCloud 方式，據傳該項服務最快會在年底推出，蘋果對此拒絕置評。

根據知情人士表示，蘋果已在這項硬體訂閱計畫投入數個月的開發時間，目前仍在開發中，最近因加快推出「先買後付」(BNPL) 服務而遭擱置，但該計畫仍有可能在今年底前推出，也可能延到明年，甚至最後被取消，一切都尚未定案。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蔚來 (NIO-US)

中國電動車製造商蔚來 (NIO-US) 上淨損激增 54.4%，且本季財測不如預期，凸顯 Omicron 變異株對汽車供應鏈的衝擊。

蔚來在美股週四 (24 日) 收盤後表示，去年第 4 季營收較一年前大增 49% 至人民幣 99 億元 (15.536 億美元)，但淨損躍增 54.4% 至 21.434 億元，虧損金額大於分析師原估的 15.1 億元。

蔚來預估本季營收介於 96.3 億 - 99.9 億元，交車量介於 2.5 萬 - 2.6 萬輛，較一年前成長 24.6%-29.6%，但營收與交車量預測數字都不如分析師預期。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 波音 (BA-US)

外媒報導，美國聯邦航空管理局 (FAA) 警告，波音公司可能無法在年底前獲得 737 MAX 10 飛機 的認證。

知情人士透露，FAA 航空安全辦公室代理經理 Ian Won 在 3 月 21 日的一封信中，要求波音提供一份，「成熟的認證時間表」。 他還要求波音提供 737 MAX 10 和 777-9 的最新進展。這兩種客機仍在開發中。在它們提供服務前需要獲得認證。

考慮到目前波音 737-10 機型項目的成熟度，FAA 擔心它可能無法在國會設定的關鍵安全期限之前獲得認證。