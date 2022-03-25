美股重點新聞摘要2022年03月25日

今日操盤前瞻

日本、俄羅斯央行 3 月利率決策

美國 2 月成屋銷售

北約峰會聲明做出三決定：增加對烏援助、軍事部署、成員國國防支出

北約組織周四（24 日）在布魯塞爾總部舉行緊急峰會，會大約進行兩個小時，結束後發表聲明做出三方面決定，並特別呼籲包括中國在內的所有國家，不要以任何方式支持俄國軍事行動。閱讀全文...

烏俄停火露曙光！澤倫斯基幕僚長：談判取得進展

俄烏停火露曙光！烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克 (Andriy Yermak) 週四表示，俄烏停火談判取得進展，他對透過外交突破、結束戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的態度。閱讀全文...

遭 SEC 列入退市名單 微博表示將評估各種可能選項

中國社群媒體平台微博公司 (WB-US) 周四 (24 日) 表示，將考慮評估選項，以回應美國證券交易委員會 (SEC) 將其列在面臨退市風險的名單中的問題。閱讀全文...

Nvidia、英特爾領漲 ！美失業金人數降至 1969 年來最低 重振市場風險胃口

半導體股周四 (24 日) 上漲，因投資者恢復對風險較高資產的興趣，並採信 Nvidia (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 本周看漲的評論。閱讀全文...

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 升至 58.5 優於預期 創 6 個月新高

IHS Markit 周四（24 日）公布美國 3 月採購經理人指數 (PMI) 初值，從 2 月的 57.3 攀升至 58.5，優於預期的 56.6，創 6 個月新高。閱讀全文...

美上周初領失業金人數下滑至 18.7 萬人 創 53 年新低

美國勞工部周四（24 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次減少 2.8 萬人至 18.7 萬人，優於市場預期的 21 萬人，創 1969 年以來新低。閱讀全文...