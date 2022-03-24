鉅亨美股雷達：市場關注拜登訪歐 美將公布失業金數據

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。美今日將發布上週初領失業金數據，以及 3 月製造業 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.374%，美股期貨週四 (24 日) 走升，道瓊期貨漲 0.49%，標普 500 期貨漲 0.67%，那斯達克 100 期貨漲 0.81%。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事滿一個月，美總統拜登將訪問歐洲 4 日，今（24）日已抵達比利時布魯塞爾，將參加北約峰會及歐洲理事會會議，也將出席 G7 會議。

北約秘書長 Jens Stoltenberg 周四在會前表示，俄羅斯總統普丁在入侵烏克蘭方面犯了一個「重大錯誤」。預計周四將宣布對烏克蘭的額外援助，以及對俄羅斯的額外制裁。

對通膨的擔憂和升息仍然是投資人最擔心的議題。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周一表達了更加強硬的語氣，他表示，Fed 可能會更積極地升息。

今年迄今，標普 500 能源指數已漲 39%，標普 500 指數跌 6%，標普 500 資訊科技指數則下跌 10%。市場分析認為，從歷史經驗來看，能源股和大盤的反向走勢，通常會在經濟衰退前出現。

Commodity Context 創辦人 Rory Johnston 指出，隨著油價繼續上漲，這通常有利於能源股，卻不利於整體經濟。他還說，上一次能源股和大盤負相關性如此高，是在網路泡沫破裂時期。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國當週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.4

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 55，前值 57.3

重要個股動態：

谷歌 (GOOGL-US) 將開始允許 Spotify(SPOT-US) 等應用程式 (App) 直接向用戶收取費用，取代原先只能通過安卓系統的付費模式，顯示在外界對 App 商店收取佣金的反壟斷擔憂日益加劇之際，谷歌做出讓步。

知情人士表示，Spotify 將能夠在安卓 App 中使用自家支付系統，取代原先只能使用谷歌安卓系統的付費模式。若用戶直接向 Spotify 進行付費，Spotify 就不必向谷歌支付 15% 抽佣費。

在消息傳出後，Spotify 在盤後交易中一度上漲 5.7%。該公司週三收盤漲 3.37%，報 148.57 美元。

SPOT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動卡車新創 Nikola(NKLA-US) 周三 (23 日) 宣布，位於美國亞利桑那州的 Coolidge 工廠，已開始生產由電池供電的 Nikola Tre 純電動卡車，消息激勵盤後股價大漲 11%。

Nikola 表示，Nikola Tre BEV 的生產作業周一 (21 日) 在 Coolidge 工廠展開，計劃第二季開始交付。

在 Nikola Tre BEV 之後，Nikola 計劃推出搭載氫燃料電池的 Nikola Tre 電動卡車，續航力可達 500 英里，有望 2023 年底開始出貨。

NKLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

韓媒週三 (23 日) 報導，蘋果明年下半年 iPhone 15 Pro 將採用三星顯示器 (SDC) 的螢幕下臉部辨識技術，不過有分析師指出，最早應該是後年的 iPhone 16 採用該技術。

面板供應鏈調研公司 DSCC 分析師 Ross Young 週三表示，經再次確認，2024 年 iPhone 16 問世之前，iPhone 面板紅外線臉部偵測 (IR) 技術都不會出現。不過，現在必須開始研發並提交樣品。

換句話說，儘管測試最早應該在 2022 年開始，但果迷不要期待 2024 年之前的 iPhone 搭載螢幕下 Face ID 功能。