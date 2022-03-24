鉅亨美股雷達：市場關注拜登訪歐 美將公布失業金數據

美股重要看點：
市場持續關注俄烏戰事。美今日將發布上週初領失業金數據，以及 3 月製造業 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.374%，美股期貨週四 (24 日) 走升，道瓊期貨漲 0.49%，標普 500 期貨漲 0.67%，那斯達克 100 期貨漲 0.81%。
俄羅斯入侵烏克蘭的戰事滿一個月，美總統拜登將訪問歐洲 4 日，今（24）日已抵達比利時布魯塞爾，將參加北約峰會及歐洲理事會會議，也將出席 G7 會議。
北約秘書長 Jens Stoltenberg 周四在會前表示，俄羅斯總統普丁在入侵烏克蘭方面犯了一個「重大錯誤」。預計周四將宣布對烏克蘭的額外援助，以及對俄羅斯的額外制裁。
對通膨的擔憂和升息仍然是投資人最擔心的議題。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周一表達了更加強硬的語氣，他表示，Fed 可能會更積極地升息。
今年迄今，標普 500 能源指數已漲 39%，標普 500 指數跌 6%，標普 500 資訊科技指數則下跌 10%。市場分析認為，從歷史經驗來看，能源股和大盤的反向走勢，通常會在經濟衰退前出現。
Commodity Context 創辦人 Rory Johnston 指出，隨著油價繼續上漲，這通常有利於能源股，卻不利於整體經濟。他還說，上一次能源股和大盤負相關性如此高，是在網路泡沫破裂時期。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 448.96 點，或 1.29%，收 34,358.5 點。
- 那斯達克指數下跌 186.21 點，或 1.32%，收 13,922.6 點。
- 標普 500 指數下跌 55.37 點，或 1.23%，收 4,456.24 點。
- 費城半導體指數下跌 85.5 點，或 2.48%，收 3,360.3 點。
今日重要總經數據：
- 美國當週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.4
- 美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 55，前值 57.3
重要個股動態：
1. Spotify(SPOT-US)
谷歌 (GOOGL-US) 將開始允許 Spotify(SPOT-US) 等應用程式 (App) 直接向用戶收取費用，取代原先只能通過安卓系統的付費模式，顯示在外界對 App 商店收取佣金的反壟斷擔憂日益加劇之際，谷歌做出讓步。
知情人士表示，Spotify 將能夠在安卓 App 中使用自家支付系統，取代原先只能使用谷歌安卓系統的付費模式。若用戶直接向 Spotify 進行付費，Spotify 就不必向谷歌支付 15% 抽佣費。
在消息傳出後，Spotify 在盤後交易中一度上漲 5.7%。該公司週三收盤漲 3.37%，報 148.57 美元。
2. Nikola(NKLA-US)
電動卡車新創 Nikola(NKLA-US) 周三 (23 日) 宣布，位於美國亞利桑那州的 Coolidge 工廠，已開始生產由電池供電的 Nikola Tre 純電動卡車，消息激勵盤後股價大漲 11%。
Nikola 表示，Nikola Tre BEV 的生產作業周一 (21 日) 在 Coolidge 工廠展開，計劃第二季開始交付。
在 Nikola Tre BEV 之後，Nikola 計劃推出搭載氫燃料電池的 Nikola Tre 電動卡車，續航力可達 500 英里，有望 2023 年底開始出貨。
3. 蘋果 (AAPL-US)
韓媒週三 (23 日) 報導，蘋果明年下半年 iPhone 15 Pro 將採用三星顯示器 (SDC) 的螢幕下臉部辨識技術，不過有分析師指出，最早應該是後年的 iPhone 16 採用該技術。
面板供應鏈調研公司 DSCC 分析師 Ross Young 週三表示，經再次確認，2024 年 iPhone 16 問世之前，iPhone 面板紅外線臉部偵測 (IR) 技術都不會出現。不過，現在必須開始研發並提交樣品。
換句話說，儘管測試最早應該在 2022 年開始，但果迷不要期待 2024 年之前的 iPhone 搭載螢幕下 Face ID 功能。