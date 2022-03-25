〈正隆法說〉積極發展綠電 大園廠Q2併網台電

正隆 (1904-TW) 今 (25) 日召開法說會，該公司積極發展綠電，大園廠沼氣綠電第二季將併網台電，此外，正隆也領先產業承諾 2030 年減排 30%、2050 年淨零碳排的目標，以「3R」實踐 ESG。

正隆以循環再生為策略方針，持續於海內外擴大回收紙再生規模，強化綠能循環優勢，積極推動低碳製紙、發展再生能源與數位轉型，全方位布局循環經濟藍圖。正隆表示，台灣大園廠 6.6 萬噸再生白漿線即將於 2022 年下半年投產，進一步擴大使用廢紙容器和下腳料，並結合沼氣發電系統幫助工廠完成綠電轉型，也向社會回饋綠能餘裕，創造多贏再生循環商模。

正隆大園廠第二季併網台電 后里廠綠電系統估 2024 年完工

正隆自 2019 年啟動「智紙 4.0」低碳轉型，以智慧產銷規模化綠色影響力，是台灣第一家導入產銷智能化紙業，2021 年更導入 TCFD 架構完成第三方查證，讓正隆成為台灣第一家通過查核且獲最高評級認證的紙業公司。

正隆總經理張清標指出，正隆已在 ESG 委員會下增設「氣候變遷暨循環經濟辦公室」自上而下佈局永續策略藍圖，由「能源效率、再生能源、循環低碳燃料、負碳排技術」4 大科學路徑進行深度永續革新，搭配投資風電、光電、沼氣、生質能發電等綠能設施。

張清標表示，目前大園廠沼氣綠電即將於第二季併網台電，年發電量達 1920 萬度綠電，可提供穩定綠電予 5200 家戶使用；竹北廠全台最大高效能生質熱電系統也將於第三季啟動，年發電最高達 1.26 億度，進一步提升溫室氣體減量競爭優勢，並邁向電力自主。為持續建立減煤與零燃煤再生能源，正隆已啟動旗艦造紙廠 - 后里廠生質熱電系統和沼氣發電系統之規劃，預估 2024 年以後陸續完工，將大幅提高綠電的產出和創造低碳優勢。

張清標進一步指出，正隆的產品和服務根基於回收 (Recycle)、再利用 (Reuse)、再生 (Renew)，創造產品、能源和水資源三大循環的最大效益，並藉由規模化技術設備提升循環再生效率。

在資源全循環發揮綜效下，正隆整體生產製程已達到 97.4% 工紙回收紙利用率、廢棄物資源化達 92.4%、工紙事業單位用水量年減近 12%，將近 180 萬公噸的回收紙再製為環保產品，貢獻減碳達 1040 萬公噸，也是台灣目前唯一風力發電獲得再生能源憑證的造紙廠，迄今累積 9309 張，是傳產綠能轉型的第一標竿，ESG 成果斐然，讓正隆獲頒多項永續獎項肯定。