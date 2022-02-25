日本氫能列車啟動 潔淨能源世代來臨

日本最大的鐵路公司 (東日本旅客鐵路，East Japan Railway) 預計將於 2022 年 3 月開始測試第一輛氫能燃料列車，單次加滿氫燃料最高時速可達 140 公里，計劃用來替換柴油動能並尋找出口市場，預定將於 2030 年開始營業，此一創時代的創舉也代表了日本為 2050 年前實現碳中和的目標而積極佈局。

當然不只是日本，2050 年碳中和也已經是全球各國不可逆轉的必然目標，歐洲也是氫能列車的先驅，德國於 2018 年推出由阿爾斯通公司 (Alstom) 建造的世界上第一輛氫能列車。西門子公司和德國鐵路公司正在開發新的區域列車和特殊加油站，並將在 2024 年進行測試。

印度的信實工業 (Reliance Industries) 也在能源轉型上有所突破，預計將開發一種跨越太陽能、電池和氫的超集成模型，並專注於淨零供應鏈。該公司計劃生產多晶矽、晶圓、電池、模塊、電動汽車電池和柵極蓄電池、電解槽和燃料電池。高盛 (Goldman Sachs) 也將信實工業視為印度最大的綠色能源公司，預計未來 3 年的總投資將達到 100 億美元。信實工業目前已斥資 14 億美元收購太陽能電池和氫生態系統的技術。

與此同時，美國知名氫能源公司普拉格能源 (Plug Power) 近期也以高達 1.6 億美元的價格收購了 Joule，其中預付了 3000 萬美元，並在滿足液化器效率、地方銷售和毛利率目標的基礎上，預計獲得 1.3 億美元的未來收益。Joule 的液化過程將部署在普拉格能源在德克薩斯州開發的綠色氫工廠。

隨著各國陸續推出明確的潔淨能源轉型計畫，加上市場近期修正，讓潔淨能源相關企業提供了更誘人的機會，未來產業將有機會藉由推動收購案來擴大自身營運版圖。近日 (2/23) 美國生物燃料大廠 Renewable Energy Group 透露已聘請投資顧問協助與大型油氣公司進行談判，若公司最終決定出售，該併購案或在未來幾週內宣布，消息傳出後股價單日大漲 26%。此外 2/21 Siemens Energy 大股東公開表示全面整合企業資源有利打破企業結構問題及簡化決策，現在 Siemens Gamesa 價值偏低將會是一個有利契機。預期隨著市場對於能源轉型長期需求不變下，產業間策略合作或是併購將成為潔淨能源產業推動力。

綜合上述各國與企業執行方向，顯見淨零碳排已經不分國家，而是必須全球一致執行的目標。富蘭克林華美投信於今年推出國內第一檔聚焦全球潔淨能源股票的 ETF(00899-TW) 富蘭克林潔淨能源 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，追蹤標普全球潔淨能源精選指數，主要投資於全球與潔淨能源相關度最高的 30 檔個股，為國人提供了一個更為方便參與全球潔淨能源趨勢的投資選擇。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899-TW)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

資料來源：富蘭克林華美投信。(註) 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

資料來源：富蘭克林華美投信整理，2022/02

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899-TW)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html

以上個股僅為說明之用，不代表推薦亦不必然為本基金之投資標的。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱 “S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】