郭台銘：資安即國安 支持成立資通安全與科技發展策進會

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘 24 日臉書發文表示，欣見立法院跨黨派委員一同成立「資通安全與科技發展策進會」，也將出席觀禮，他強調，不管政府或民間企業，近年來蒙受資安攻擊困擾越來越大，期待此策進會能提出類似美國聯合網路防禦協作的組織，隸屬國安會指揮，以共同全面防禦現代的網路戰爭，「資安即國安，網路安全，刻不容緩」。

郭台銘表示，從目前正在進行中的烏俄戰爭中，可觀察到網路戰 (Cyberwarfare) 其實在雙方正式武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

根據微軟對全世界發佈的訊息中表示，在俄羅斯出動攻烏前幾個小時，一項被指稱為 FoxBlade 的網路惡意行動，針對烏克蘭政府各種組織，金融機構發動攻勢，這個行動被微軟情報中心發現，馬上啓動反制措施，拆解病毒，提供防禦軟體，成功攔截了這項攻擊，雖說美國沒參戰，但仍在戰爭中扮演了重要角色。

此外，當天駭客也攻擊了東歐的衛星網路公司 Viasat，導致眾多 Viasat 客戶無法再訪問互聯網，包括德國至少有 3000 座風力渦輪機，無法通過衛星供應商 Viasat 執行遠程維護作業。

郭台銘認為「看看別人，想想自己」，可以參考美國的做法，美國國土安全部的二個單位，網路安全和基礎設施安全局，在 2021 年 8 月新成立「聯合網路防禦協作組 (JCDC)」，使命是領導協作，透過策略及技術方面的資訊共享，將政府和民營部門聯合起來，制訂共同網路防禦計劃，針對國家的關鍵基礎設施，維護國家關鍵功能，防範、檢測和應對所有不利的惡意網路活動，並加速遭受資安事件後的復原力。

郭台銘進一步強調，「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水平，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。台灣身為全球重要供應鏈的一環，亦處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心。科技發展和資通安全相關的進步立法，也應與時俱進，跟上世界的脈動。

他也透露，接受立法委員高虹安的邀請，明日將出席觀禮跨黨派「資通安全與科技發展策進會」成立，但不受訪，也不爲任何黨派、企業、個人利益，主要是為了表示對此議題的重視。