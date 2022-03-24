俄烏戰爭燒出資安危機 企業急需六種人才

俄烏戰爭戰況慘烈，但國際間的無聲資訊戰已悄悄轉向到關鍵企業，資安專家警告，台灣身為重要供應鏈的成員之一，必須及早培養六種關鍵資安人才，才能打贏資安關鍵戰。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，資安戰已經從國家網軍對彼此重要的軍事與關鍵基礎設施的網路系統破壞，轉向了對關鍵影響力企業的攻擊。

美國總統拜登日前對美國企業發出警告，俄羅斯可能對美國發動惡意的網路攻擊試圖癱瘓美國企業的運作。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，台灣身處全球重要產業供應鏈的一環，也高度曝險於這場網路戰爭中，而白宮所提出預防網路攻擊的政策指引，例如建議企業使用多重認證、備份資料並予以加密、重設密碼，並為設備更新到最新版本，這些工作都是當務之急，但也僅僅能防護初級駭客。

謝昀澤指出，培養具備前瞻關鍵能力的資安人才是企業當前重要任務，除傳統的防火牆管理員，及具備駭客思維、滲透測試能力的資安技術人才外，未來的資安人力，不僅要懂網路、資料庫、密碼學，也要有多元的人工智慧、大數據分析能力，甚至財務與供應鏈管理的思惟，才能對企業發揮最大的價值。

謝昀澤分析，六種新型資安人才或能力，是企業必須儲備的趨勢，包括：網路情資分析人才、數位戰場剖繪人才、資料安全治理人才、系統持續營運人才、資安投資分析人才、供應鏈系統防護人才等。

KPMG 亞太區政府領域資安主持人邱述琛建議，未來資安關鍵人才的培育，除仰賴政府及教育機構的規劃與投入外，企業本身可以挑選內部有經驗的資訊人力自行培養、擴大外部招聘，大型企業也可以考慮委外可靠的專業機構，或併購等多元方式，在短期進行資安能力與人力擴充。