全球手機市場面臨三壓力 全年產量下修至13.66億支 年減2.5%

研調機構 TrendForce 今 (24) 日出具報告指出，智慧型手機本季有調節庫存壓力，加上俄烏戰爭、中國封城等事件衝擊，將影響今年全年手機生產量，估由原預期的 13.8 億支，下調至 13.66 億支，年增長率下滑至 2.5%，甚至不排除再下修生產量。

TrendForce 表示，去年第四季全球智慧型手機銷售不如預期，因此本季手機市場除了需要調節庫存品外，也受季節性需求低迷影響，導致本季生產表現本就相對疲弱，此外，國際局勢、疫情等衝擊，將削弱今年上半年生產表現。

TrendForce 補充，目前新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，而地緣政治、通膨、能源匱乏等議題，今年更顯嚴重，將為 2022 年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。

提到俄烏戰爭，TrendForce 統計，俄烏兩國手機銷售市占約占全球 3-4%，其中，俄羅斯手機品牌前三名依序為三星 (Samsung)、小米 (Xiaomi) 及蘋果 (Apple)，共計囊括 85% 市占率。

隨著蘋果及三星相繼宣佈暫停向俄羅斯出口所有產品，在當地的市占將轉由中國品牌承接，若戰事能在 4 月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場影響約落在 2000 萬支。

此外，戰爭也加劇全球通膨問題，尤其對能源和糧食價格正產生重大衝擊，並從歐洲快速向全球蔓延，同時影響個人可支配所得，進一步造成智慧型手機市場換機週期延長、單機購買預算下降等現象。由於通膨影響廣且深，目前尚無法定奪其對於全球智慧型手機市場的影響程度，但後續確實存在高度下修風險。

除了戰事以外，疫情也持續牽動 2022 年智慧型手機市場走向，而中國為全球最大智慧型手機消費市場，目前仍採取動態清零政策，除了對智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺等問題外，需求面也將因防疫行動而降溫。

TrendForce 認為，在中國短期經濟增長率持續走低影響下，現階段對中國智慧型手機市場的出貨量預測將由去年約 3.25 億支下滑至 3 億支，年減 7.7%，衰退可能持續擴大。