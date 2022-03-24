世禾業內外豐收 去年EPS 7.16元衝新高

設備清洗龍頭世禾 (3551-TW) 今 (24) 日公告去年財報，受惠半導體設備清洗需求強勁，加上處分大同廠進帳 7100 萬元，推升全年稅後純益達 4.07 億元，年增 61.51%，每股稅後純益 7.16 元，雙創歷史新高。

世禾董事會今日也通過去年盈餘分配，包括以盈餘配發現金 1 元、資本公積配發 2.5 元，合計每股擬配發 3.5 元現金股利，創下歷史新高，總計發出 1.99 億元的現金，以今日收盤價計算，殖利率約 4.76%。

世禾去年第四季營收 5.54 億元，季增 3.94%，年減 0.72%，毛利率 35.02%，季增 0.2 個百分點，年減 2.5 個百分點，營益率 19.86%，季增 4.41 個百分點，年增 2.41 個百分點，稅後純益 0.71 億元，季減 48.93%，年減 8.98%，每股稅後純益 1.25 元。

世禾去年全年營收 21.37 億元，年增 3.54%，毛利率 35.74%，年減 1.64 個百分點，營益率 19.51%，年增 3.32 個百分點，稅後純益 4.07 億元，年增 61.51%，每股稅後純益 7.16 元。

展望今年，世禾因應各項原物料成本上揚，今年 1 月起正式向客戶漲價，帶動前 2 月營收達 3.83 億元，改寫同期新高，年增 8.52%，未來更隨著中國成都新廠、台灣新竹五廠二期分別在第一季、第三季開出新產能，營運可望再逐季走強。

此外，由於致佳湖口廠在今年初遭祝融吞噬，世禾除了接獲客戶轉單外，由於致佳遣散部分員工，世禾也順勢新增人手，為將來擴增出來的新產能做準備，有助長期營運發展。