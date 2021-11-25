〈世禾法說〉台灣、中國新產能開出 明年營收估創新高

設備清洗業者世禾 (3551-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理陳學哲指出，隨著客戶新廠陸續投產，世禾台灣、中國新產能也將在明年第一季開出，營收成長是必然，法人預期，世禾明年營收將創新高。

世禾近年調整策略，營運重心從面板轉往半導體，2019 年起隨著半導體客戶擴廠、產能利用率提升，以及與原廠配合的效益顯現，半導體營收比重從 47%，提升至今年前三季的 63%，光電則因價格持續下滑、公司也減少接單，營收比重自 44% 減少至 30%。

世禾清洗設備合作廠牌包括應材 (AMAT-US)、科林研發 (Lam Research)、東京威力科創 (TEL)、ASM、ULVAC 等，客戶主要為晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、中國面板大廠等，也由於高階設備主要依賴原廠，世禾也與原廠談合作案，提升高階設備的清洗技術。

陳學哲表示，中國成都廠目前已開始試產，明年第一季量產，初期會以面板清洗業務為主，未來將持續朝半導體業務發展；台灣新竹五廠二期則預計明年第一季完工，主要為配合台灣客戶需求，用於清洗高階製程設備。

陳學哲補充，世禾過去側重在人力操作，但隨著現今設備清洗要求越來越嚴苛，衍生問題也較多，因此近期已與大學產學合作，導入自動化設備。

世禾除自動化設備外，也建立智慧工廠，期望符合半導體客戶要求，未來將持續擴展中國業務，尋求當地合作夥伴，預期中國半導體廠在貿易戰持續下，明年成長幅度仍有近 50%。

世禾第三季毛利率 35%，季減 5 個百分點，主要受台灣拆機、面板清洗價格較低影響，加上夏季電費、調漲員工薪資、以及設備修繕費增加，都影響毛利率下滑。