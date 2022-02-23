葡萄王去年每股賺8.81元 擬配6.1元現金股利

葡萄王 (1707-TW) 今 (23) 日公布財報，去年第四季受惠多個消費檔期，單季稅後純益 4.4 億元，季增 45.69%、年增 4.5%，每股純益 2.97 元，寫全年最佳；去年全年純益 13 億元，年增 2.2%，每股純益 8.81 元。

葡萄王董事會也通過股利分派，每股擬配 6.1 元現金股利，配發率近 7 成，以今日收盤價 154 元估算，殖利率約 4%。

葡萄王去年全年營收 97.98 億元，年增 6.87%；毛利率 80.17%，年減 2.04 個百分點；營利率 23.59%，年減 1.19 個百分點；稅後純益 13 億元，年增 2.2%，每股純益 8.81 元。

葡萄王去年第四季營收 29.19 億元，季增 21.47%、年增 6.4%；毛利率 81.25%，季增 0.8 個百分點、年減 1.26 個百分點；營利率 26.3%，季增 2.25 個百分點、年減 1.56 個百分點；稅後純益 4.4 億元，季增 45.69%、年增 4.5%，每股純益 2.97 元。

另外，葡萄王研發中植物新藥 GKAC，在臨床預實驗中發現關鍵成分，針對非酒精性脂肪肝 (NAFLD) 病患肝功能有望改善，後續也向美國 FDA 申請二期臨床試驗審查 (IND)。