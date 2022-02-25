〈美律法說〉蘇州美特將向手機客戶調漲價格 拚獲利優於去年

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 旗下主要生產北美客戶揚聲器的蘇州美特 (蘇州廠)，去年受到原物料成本上揚、整體產能稼動率不高，導致蘇州美特獲利大幅衰退，總裁黃朝豐表示，今年將與手機客戶反映成本、調漲價格，目標今年獲利較去年成長。

黃朝豐解釋，蘇州美特雖然去年整體出貨量提升，但營收卻呈現下滑，原因包括磁鐵原物料報價翻倍，整體成本大幅提升，以及北美客戶在產能規劃上，淡旺季明顯，整體產能稼動率低。

美律去年認列蘇州美特收益約 4950 萬元，較 2020 年減少 8 成，為解決成本、產能問題，蘇州美特今年主要營運策略是漲價，黃朝豐表示，目前已經向客戶反映成本、討論調漲價格且已經進入尾聲，不過尚無法確定確切調漲時間。

此外，蘇州美特除了生產 NB、PC、手機等既有產品外，將擴展手錶等品項，將蘇州美特朝向產品與客戶多元化發展，期望能帶動獲利增加 2-3%。

其他廠區方面，美律惠州廠去年因客戶要求將耳機產品移往越南廠生產，美律去年認列惠州廠收益降至 1.99 億元，年減逾 3 成，黃朝豐表示，目前空出產能正在與策略夥伴布局更多訂單，期望提升產能利用率，目標獲利能比去年提升。

美律今年資本支出約 7-8 億元，主要投入中國深圳廠與台灣廠的擴產計畫，其中深圳廠因應今年第三季 TWS 機種量產，打造半自動化產線；台灣廠則是購買新產線設備。