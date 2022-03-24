台股守穩17600 投信終止史上最長連36買紀錄 三大法人賣超47.04億元

台股今 (24) 日跟隨亞股震盪走跌，電子、金融普遍回檔，航運股賣壓偏重，指數一度回測 17600 點關卡，盤面上，零星傳產及中小型股仍獲資金點火，帶動加權指數跌勢收斂，終場下跌 32 點，收在 17699 點，守住 5 日線，櫃買指數午盤後急拉，收漲 0.39%。三大法人合計賣超 47.04 億元，投信終止連 36 買。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天反手賣超 29.21 億元；投信轉為賣超 18.22 億元，終止台股史上最長的連 36 買紀錄，累計 36 個交易日買超金額 863 億元；自營商小幅買超 0.4 億元。三大法人合計賣超 47.04 億元。

台積電 (2330-TW) 今天一度跌至 585 元，隨著買盤回籠，股價由黑翻紅，終場小漲收 591 元；鴻海、台達電也奮力撐盤；不過，聯電、聯詠、瑞昱、大立光、友達等電子權值股賣壓偏重。金融股同步遭調節，國泰金、富邦金、台新金、彰銀等均震盪走跌；貨櫃三雄走勢疲弱，長榮終場挫逾 2%，陽明、萬海也跌近 2%。

大摩最新報告保守看待記憶體產業第二季展望，並下修南亞科目標價，南亞科今天股價應聲重挫逾 3%，一度回測 70 元關卡，終場收 71.3 元，華邦電賣壓沉重，終場大跌 7.7%，收 32.2 元，其他 DRAM 族群包括威剛、晶豪科、群聯等均呈下跌走勢。

上櫃股中以光電族群表現最為強勢，其中，電子紙大廠元太獲外資青睞，調升目標價至 193 元，激勵股價直奔漲停；立碁、中光電、廣運、智晶等也都表現不俗。

電動車大廠特斯拉近日股價狂飆，一度衝破 1000 美元大關，台廠鋰鐵電池概念股今天同慶賀，正極材料廠康普 (4739-TW) 終場強漲逾 6%，美琪瑪 (4721-TW)、聚和 (6509-TW)、中碳 (1723-TW)、立凱 - KY(5227-TW) 也獲買盤青睞，長園科 (8038-TW) 股價更直奔漲停，達 42.7 元。