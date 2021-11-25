美隆電訂單能見度高 明年營收拚創8年高 獲利同增

音箱製造商美隆電 (2477-TW) 今 (25) 日舉行法說會，總經理林開正表示，家用與商用產品需求強勁，訂單能見度至少看到明年第一季底，若大環境景氣沒有太大變化、缺料緩解，明年營運優於今年。法人看好，明年營收有望衝破 40 億元，創 8 年新高，獲利同看增。

美隆電今年以來家用、商用音響產品需求增加，營運落底回升，不過耶誕節檔期較往年提前拉貨，第四季營收會略為下滑，法人預期，今年全年營收仍有 36 億元水準，年增 18%。

展望明年，林開正提到，今年家用、商用音響等兩大動能將延續至明年，其中，商用陸續接洽餐廳、政府、機場等大型專案，加上積極銷售不受 IC 缺料影響的產品，整體訂單能見度看至農曆年後，明年營收成長幅度有望與今年相當。

業務資深協理吳堂誌指出，明年大環境仍受到貨櫃、航運、供應鏈短缺、長短料等問題，不過積極開拓美國基建市場及電信局通路，平衡訂單來源。

車用部局方面，吳堂誌表示，車用營收比重約 20%，主要提供揚聲器給 Tier 1 供應商，再打入陸系、日系品牌廠，今年則與國際車廠開發行動藍芽音箱，並通過 Nissan 認證，並於今年第四季上市，明年則會導入同車廠的貨卡車銷售。

美隆電共有三座生產基地，台灣桃園廠已提升產線良率，今年第四季整體毛利率已提升至一定水準，未來也將成為人才培訓中心；印尼廠進入最後完工階段，明年上半年小量出貨，目標 3-4 年印尼廠營收比重可從 10% 提升至 45%，中國東莞廠則從 80% 降至 45%。