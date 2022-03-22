〈陸港盤後〉阿里巴巴庫藏股創中概股紀錄 恒生科技指數大漲逾5%

中國 A 股周二（22 日）小漲 0.19%，兩市成交額不到人民幣 1 兆元，港股恒生科技指數則大漲逾 5%，原因是阿里巴巴 (09988-HK) 加碼庫藏股計畫，激勵科技類股走高。

滬指周二收盤漲 0.19% 至 3,259.86 點，深成指跌 0.49% 至 12,318.78 點，創業板指大跌 1.39% 至 2,688.23 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 9,628 億元，較上個交易日減少 524 億元，北向資金淨流出 9.22 億元。

恒指收盤勁揚 3.15%，恒生科技指數勁漲 5.37%，阿里巴巴股價暴漲逾 11%，阿里健康 (00241-HK) 飆漲 8.66%，網易 (09999-HK) 的漲幅也超過 8%。

港股科技類股走高的原因，是阿里巴巴周二宣布，董事會已授權將股份回購金額上調至 250 億美元，創下中概股最高紀錄，這也是過去一年來阿里巴巴第二次提高回購金額。

國都證券表示，近日國務院金融委召開專題會議，回應市場關切熱點問題，提振投資人信心，可以說這場會議確立資本市場「政策底」，但市場修復反彈持續性，取決於後續政策執行進度與效果。

招商證券說，目前 A 股已出現多個觸底信號，未來隨著新增社融加速改善，外部負面因素緩解，換手率和成交金額明顯下降，A 股有望迎來新一輪上行周期的起點。