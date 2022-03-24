中國電信三雄財報出爐 日賺4.06億元 5G用戶破7億人

中國移動周三（23日）公布回歸A股以來首份財報。(圖: AFP)
中國移動周三（23日）公布回歸A股以來首份財報。(圖: AFP)

中國移動 (600941-CN) 周三（23 日）公布回歸 A 股以來首份財報，去年淨利成長 7.5%，中國電信三雄合計淨利逼近人民幣 1,500 億元，5G 用戶突破 7 億人。

證券日報報導，中國移動周三晚間表示，去年營收激增 10.4% 至 8,482.58 億元，寫下近 10 年來最大增幅，歸母淨利躍增 7.5% 至 1,159.37 億元，平均日賺 3.18 億元。

三大電信公司去年營收合計為 1.61 兆元，歸母淨利達到 1,481.94 億元，平均日賺 4.06 億元。中國移動的營收和淨利都遙遙領先競爭對手。

中國移動去年 5G 用戶為 3.87 億人，淨增 2.22 億人，5G 用戶人數超越中國聯通 (600050-CN) 的 1.55 億人，以及中國電信 (601728-CN) 的 1.88 億人。

去年中國移動的資本支出為 1,836 億元，符合年初支出計畫，並遠高於中國電信與中國聯通。日前中國移動在投資人互動平台上說，預估 2020 年 - 2022 年是投資高峰，但含 5G 投資在內的總資本支出不會大幅攀升。

去年中國移動 5G 投資金額為 1,140 億元，累計開通逾 73 萬個 5G 基地台，其中 700MHz 5G 基地台 20 萬個，基本實現城區、縣城、鄉鎮連續覆蓋，部分重點區域、發達農村、重點物業場所良好覆蓋。

太平洋證券說，5G 是推動數位經濟快速發展的基石，也是實現「穩增長」的重要投資方向。隨著 5G 廣域覆蓋基本完成，未來 5G 下游是創新與投資的重要方向，有望帶旺工業網路、物聯網、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等產業。

萬聯證券表示，隨著政府提出「十四五」通訊產業發展規劃，未來 5G 建設目標明確。在未來三到五年中，5G 建設將保持平穩投入節奏。隨著建設逐步推進，下游配套應用將逐漸成熟，從而再次帶動 5G 相關建設。

相關行情

台股首頁我要存股立刻下單

延伸閱讀