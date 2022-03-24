中國電信三雄財報出爐 日賺4.06億元 5G用戶破7億人

中國移動 (600941-CN) 周三（23 日）公布回歸 A 股以來首份財報，去年淨利成長 7.5%，中國電信三雄合計淨利逼近人民幣 1,500 億元，5G 用戶突破 7 億人。

證券日報報導，中國移動周三晚間表示，去年營收激增 10.4% 至 8,482.58 億元，寫下近 10 年來最大增幅，歸母淨利躍增 7.5% 至 1,159.37 億元，平均日賺 3.18 億元。

三大電信公司去年營收合計為 1.61 兆元，歸母淨利達到 1,481.94 億元，平均日賺 4.06 億元。中國移動的營收和淨利都遙遙領先競爭對手。

中國移動去年 5G 用戶為 3.87 億人，淨增 2.22 億人，5G 用戶人數超越中國聯通 (600050-CN) 的 1.55 億人，以及中國電信 (601728-CN) 的 1.88 億人。

去年中國移動的資本支出為 1,836 億元，符合年初支出計畫，並遠高於中國電信與中國聯通。日前中國移動在投資人互動平台上說，預估 2020 年 - 2022 年是投資高峰，但含 5G 投資在內的總資本支出不會大幅攀升。

去年中國移動 5G 投資金額為 1,140 億元，累計開通逾 73 萬個 5G 基地台，其中 700MHz 5G 基地台 20 萬個，基本實現城區、縣城、鄉鎮連續覆蓋，部分重點區域、發達農村、重點物業場所良好覆蓋。

太平洋證券說，5G 是推動數位經濟快速發展的基石，也是實現「穩增長」的重要投資方向。隨著 5G 廣域覆蓋基本完成，未來 5G 下游是創新與投資的重要方向，有望帶旺工業網路、物聯網、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等產業。

萬聯證券表示，隨著政府提出「十四五」通訊產業發展規劃，未來 5G 建設目標明確。在未來三到五年中，5G 建設將保持平穩投入節奏。隨著建設逐步推進，下游配套應用將逐漸成熟，從而再次帶動 5G 相關建設。