GameStop董座加碼自家股票10萬股 盤後飆逾16%

GameStop(GME-US) 董事長科恩 (Ryan Cohen) 周二 (22 日) 再度增持 10 萬股 GameStop 股票，使持股達到 11.9%，帶動該股盤後大漲逾 16%。

GameStop 盤後交易再漲 16.8%，報每股 143.80 美元，該股周二收盤大漲近 31%，創下去年 3 月 25 日以來最大單日漲幅。

監管文件顯示，科恩透過旗下投資公司 RC Ventures 買進 10 萬股的 GameStop 股票，買入價格介於 96.81 美元至 108.82 美元間，如今他所持有的股數已高達 910.1 萬股。

GameStop 上周公布最新財報意外虧損，調整後每股淨損為 1.86 美元，遜於預期，但營收優於市場預估，報 22.5 億美元。

科恩去年 1 月加入 GameStop 董事會，幫助 GameStop 朝向電商轉型，並在同年 6 月接任董事長。

科恩加入董事會不久後，GameStop 歷經一場史詩級的軋空行情，華爾街上演小蝦米對抗大鯨魚的戲碼，光是在 2021 年，GameStop 就漲了 680% 以上。

科恩兩周前透露增持 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 近 10% 股份，帶動後者股價在當日飆漲 34%。他在給 Bed Bath & Beyond 董事會的信中表示，公司正面臨市占率流失與供應鏈困境，呼籲採取重點式營運，並探索戰略替代方案。