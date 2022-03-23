台泥和平採礦 獲花蓮在地兩部落諮商同意通過

台泥 (1101-TW) 今 (23) 日表示，經由花蓮縣秀林鄉和平村的吾谷子部落、克尼布部落，個別召開諮商同意票決會議後，兩個部落分別以 82.2%、97.6% 同意票，支持台泥和平廠持續採礦。

台泥董事長張安平表示，產業必須要跟自然、地方相結合，合在一起才能夠有未來，未來不僅會全力協助地方，將產業繼續好好經營，也會致力找尋與自然間的平衡，繼續發展下去，在和平的四個礦區不只是做綠化，更將致力恢復植物與動物多元化的生態，永續礦山。

為降低採礦對環境造成的衝擊，及保障運輸過程之人員安全，台泥表示，自 1987 年起即陸續投入 37.5 億元，在和平礦區設置亞洲最先進的「山頂平台式階段開採、直立式豎井運輸系統」，礦山開採完全地下化、自動化、環保化，並同步進行生態系復育。

台泥在 2020 年 1 月推動全台灣第一個開放工廠專案「台泥 DAKA」外，也致力與周邊社區共存共榮，去年 10 月也向秀林鄉公所申請針對和平、寶來、合盛原以及金昌四個石礦展開部落諮商程序。

台泥表示，在與部落溝通的過程中，除了說明未來將水泥專業區轉型朝向低碳環保綠能園區的規劃，同時也將持續攜手部落永續發展，包含透過開設產學合作班，協助部落培養年輕學子成為綠能儲能人才，並引進職業培訓課程。

另外，台泥也計畫提供因為子女上班缺乏照顧的長者午餐送餐服務、開設往返花蓮市區的「社區關懷巴士」；而台泥 DAKA 兩年已經吸引 451 萬人次造訪，也為地方帶來其他類型就業機會，讓和平成為有競爭力又宜居的社區。