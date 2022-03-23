財長8月將異動？ 蘇建榮借調期今年底屆滿

財政部長蘇建榮即將在今年 12 月 25 日借調期滿，市場盛傳為配合新學期時程，財長可能在 8 月就異動，對此蘇建榮回應「連自己都不知道此事」，但也坦言隨時都可以重拾教鞭。

蘇建榮今 (23) 日赴立法院財委會列席備詢，國民黨立委曾銘宗今 (23) 日質詢時問，外傳財長即將在 8 月結束借調卸任，返回學校任職？對此，蘇建榮連續六次以「我自己都不知道」回應。

不過，曾銘宗隨後改以借調期限為題追問，蘇則回應，自己即將在 2022 年 12 月 25 日借調期滿，證實自己的 8 年借調期限將在今年底屆滿。

根據教育部規定，專任教師借調期限合計最長不得超過 8 年，擔任台北大學財政學系擔任教授的蘇建榮，2014 年在台北市長柯文哲邀請下進入市府擔任財政局長，成功在三年內替北市府還債 520 億元。

2016 年總統蔡英文執政後，在時任行政院長林全邀請下，蘇建榮入閣擔任財政部政務次長，個性溫和圓融的他，面對棘手的兆豐案、彰銀案與軍公教年改總能耐心與媒體溝通，是時任財長許虞哲得力的左右手。

2018 年 7 月許虞哲卸任後，蘇建榮獲拔擢升任財長，統計他掌舵財政部近四年以來，在他的操刀下，每年債務還本數也有 800 億元到 1200 億元的規模。

蘇建榮過去受訪時就曾說過，自己熱愛教職，卸下公職後最想回學校教書，而目前仍是台北大學財政學系專任教授的他，每周仍會回學校授課，對教育工作的熱情不言自明。