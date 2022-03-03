〈台泥儲能布局〉攜7-ELEVEN推新世代充電服務 首站花蓮啟用

台泥 (1101-TW) 今 (3) 日攜手飛宏 (2457-TW)、統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 等合作夥伴，在台泥花蓮 DAKA 啟用全台首座純綠電「24K GREEN」充電樁，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站。

台泥子公司台泥儲能 (NHOA.TCC) 在 DAKA 建置的充電站，為東部首座提供所有電動車充電規格，並結合儲能設備、可依尖離峰調節用電需求的環保節能充電站，充電樁的部分則由飛宏供應。

張安平表示，NHOA.TCC 充電站選擇從台泥 DAKA 出發，因為是最好的中繼點，可以成為東部充電生活的共享基地，未來台泥在宜、花、東的充電站點，都將結合地方政府，周邊旅遊景點和永續伙伴，開創全新充電生活慢旅模式。台泥 DAKA 開幕至今，已經有超過 451 萬名旅客造訪。

除了 7-ELEVEN、飛宏外，雲朗觀光、捷安特、台灣奧迪 (AUDI)、辜嚴倬雲植物保種中心等永續夥伴也響應台泥，共同發起「EARTH HELPER」線上線下串聯行動，將號召電動車主與一般民眾，從日常充電減碳、參與淨灘、減廢等永續活動，累積「永續分數」共享永續的生活。

其中，年度最佳實踐者前三名，將可以帶著家人免費體驗五天四夜，由雲朗觀光規劃的台灣低碳慢旅，並深入位於屏東高樹世界級植物保種基地，實際參與植物保育工作。