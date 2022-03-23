出售子公司挹注 耀登去年EPS 5.96元 創歷史新高

天線元件廠耀登 (3138-TW) 今 (23) 日公告去年財報，第四季純益 8468.9 萬元，季減 33.7%，年增 952.4%，每股純益 1.83 元；全年純益 2.75 億元，年增 155.5%，每股純益 5.96 元，創歷史新高。耀登去年第三季出售子公司晶復股權案，在 9 月完成交割，挹注當季與全年獲利。
耀登去年第四季營收 3.83 億元，季增 8.59%、年增 37.2%，毛利率 48.4%，季增 6.04 個百分點、年增 8.55 個百分點，營益率 12.74%，季增 3.6 個百分點、較前年 -2.7% 改善，純益 8468.9 萬元，季減 33.7%，年增 952.4%，每股純益 1.83 元。
耀登去年全年營收 14.32 億元，年增 27.73%，毛利率 42.25%，年增 0.13 個百分點，營益率 10.83%，年增 1.9 個百分點，純益 2.75 億元，年增 155.5%，每股純益 5.96 元。
耀登董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 3 元現金股利，配息率 50.3%，以今日收盤價 180 元計算，現金殖利率 1.6%。
耀登投入低軌道衛星產品有所斬獲，接獲英國衛星大廠地面接收站訂單，可望今、明年小量出貨。