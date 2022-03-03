〈台泥儲能布局〉多角化拓展能源版圖 轉投資飛宏握關鍵技術扮要角

台泥 (1101-TW) 集團力推儲能、再生能源以及充電樁等應用，而先前入股的飛宏 (2457-TW)，除了握有充電樁技術外，過去累積的電源管理技術也可望在儲能、智慧電網中扮演要角，且隨著目前台灣電力供應不穩，相關應用更將迎來大爆發。

台泥在去年 12 月下旬斥資 15.1 億元入股飛宏，台泥董事長張安平表示，飛宏的產品優，價格也很有競爭力，是非常有有未來性的公司，目前台泥在台灣建置的充電樁，也由飛宏供應。

飛宏表示，電動車普及後汽車對電網 (V2G) 以及儲存新能源等需求提高，因此也以結合電動車、充電樁、儲能系統以緩解負載尖峰做為發展主軸策略，積極布局再生能源，跟台泥合作除了能爭取全球市場充電設施商機，也著眼強化儲能產業鏈。

張安平強調，目前可創造產電的選擇沒那麼多，現階段乾淨能源無法满足人類需求，備轉容量率越來越少，而節能與儲能是最好、最快的方法來平衡現在能源的缺口，建議要先推動節電，然後發展儲能、智慧電網，朝分散式電力去走。

依照台泥規劃，預計到 2023 年內部就有 528.7MWh 電池安裝容量，此外，台泥的再生能源到明年底，也有 164.64MWh 的建置容量，且涵蓋光電、風電、地熱以及海洋能等多元能源類型。