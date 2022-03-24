健保投保天花板調高最快5月上路 每年挹注17億元經費

衛福部今 (24) 日預告全民健康保險投保金額分級表修正草案，新增第 10 組，並往上增加 5 個級距，投保薪資天花板由 18 萬 2000 元上調至 21 萬 9500 元，預估約 13 萬人受影響，每月負擔將增加 116 至 1939 元不等，預告期結束後，新制最快 5 月上路，每年可望為健保挹注 17 億元的經費。

基本工資 (投保下限) 過去 12 年已調漲 11 次，但健保分級卻未調整，隨著國人所得增加，為強化社會保險負擔公平性，高收入者將多負擔健保費用。衛福部已提出健保投保金額分級表修正草案，今天正式預告。

現行健保投保金額分級表分為 9 組，第 9 組 18 萬 2000 元為最高級別，修正草案增設第 10 組，並往上增加 5 個級距，且每級距以 7500 元計算，使得最高薪資天花板來到 21 萬 9500 元，調幅介於 4% 至 21%。

衛福部指出，未來調整後，含眷屬在內將有 13 萬人受到影響，其中有 11.6 萬人為受雇者，僅須負擔 30% 保費，每月約增加 116 至 581 元；另有 1.4 萬人為雇主或醫師、律師等專技人員，則須負擔 100% 保費，每月將多付 388 到 1939 元。

衛福部表示，打開健保投保薪資天花板的方案，獲得各界高度共識，即日起展開為期 2 周的預告期，蒐集各方意見，預告期結束待行政院核定，最快將於 5 月實施，每年可望挹注健保 17 億元。