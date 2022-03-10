台聚去年EPS 4.84元創新高 擬配2.2元股利

台聚 (1304-TW) 今 (10) 日公布去年財報，第四季純益 27.09 億元，季增 29.3%、年減 8.12%，每股純益 1.49 元；受惠於去年中國限電、太陽能 EVA 需求暢旺，全年稅後純益 100.79 億元，年增 77.37%，每股純益 4.84 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 2.2 元股利，現金殖利率 7.7%。

台聚去年第四季營收 193.5 億元，季增 4.8%，年增 24.25%，毛利率 27.04%，季增 6.6 個百分點，年減 2.4%，營益率 20.38%，季增 6.59 個百分點，年減 2.01 個百分點，稅後純益 27.09 億元，季增 29.3%、年減 8.12%，每股純益 1.49 元。

台聚去年全年營收 717.55 億元，年增 42.94%，毛利率 24.74%，年增 3.87 個百分點，營益率 17.91%，年增 4.17 個百分點，稅後純益 100.79 億元，年增 77.37%，每股純益 4.84 元。

台聚董事會今日也通過盈餘分派案，每股擬配 2.2 元現金股利，配發率 45%，以今日收盤價 28.5 元推算，現金殖利率達 77.37%，總計發放 26.15 億元的現金。

展望今年，台聚認為，部分去年未達標的中國太陽能裝機量，可能遞延至今年發酵，對太陽能 EVA 需求仍不看淡，但今年 EVA 新產能可能達 120 萬噸，預估 EVA 價格將轉為高檔震盪，仍需觀察新產能否如期開出。