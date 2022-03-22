〈華夏法說〉印度取消中PVC膠膜反傾銷稅 華夏出貨特規為主不受影響

印度政府近期取消對中國、美國 PVC 膠膜的反傾銷稅，恐造成當地市場競爭轉趨激烈，華夏 (1305-TW) 今 (22) 日表示，中國免額外課稅後，短期對其他台、日、韓等廠商確實會造成影響，但華夏在印度的產品，主要以特規為主，相對不受影響。

華夏執行副總胡吉宏表示，中國 PVC 膠膜去年出口印度約 20 萬噸，出貨量有一定規模；美國業者由於供給仍持續吃緊，加上該國本身需求強勁，沒有太多產能外銷印度，因此對當地市場的衝擊相對較小。

印度財政部稅收局在今年 2 月終止對中國、美國的 PVC 膠膜反傾銷課稅。其中印度 2016 年對中國祭出 PVC 膠膜反傾銷措施，每噸課徵 34-538 美元，原定實施 5 年，去年延長至今年 1 月底。

面對中國可能因此提高對印度 PVC 膠膜的出口量，胡吉宏認為，華夏在印度市場主力產品為特殊規格，在特殊規格市場上有相當大的占比，且公司在各個市場都是均衡發展，因此，預估此事件不會對公司有太大影響。

展望 PVC 膠布、膠皮產品後市，胡吉宏認為，膠帶產業需求突出，美國、澳洲以及東南亞地區銷售樂觀；而膠皮產品主要銷售北美，目前正積極開發功能性、差異性產品，提高產品價值。