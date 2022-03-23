鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏戰事 Gamestop盤前漲逾12%

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在周三上午 8 點在 2022 年國際清算銀行創新峰會上，就數位世界央行行長面臨的新挑戰發表另一場演講。美國 10 年期公債殖利率來到 2.342%，美股期貨週三 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.34%，標普 500 期貨跌 0.42%，那斯達克 100 期貨跌 0.66%。

Fed 上周啟動 3 年來首次升息，並示意未來會持續升息。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一表示，Fed 必須迅速升息，該評論廣泛被解讀為後續會議將更積極收緊政策的訊號。

舊金山聯邦準備銀行 (Fed) 總裁 Mary Daly 周二 (22 日) 表示，美國經濟的「主要風險」來自過高的通膨，隨著俄羅斯入侵烏克蘭推高油價，以及中國對「清零」新冠疫情的堅持進一步打亂供應鏈，通膨狀況可能更加惡化，美國有必要升息。

投資人還繼續關注烏克蘭的事態發展。美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周二 (22 日) 表示，美國總統拜登 (Joe Biden) 將於歐洲行宣布對俄羅斯的進一步制裁，並強化現有制裁力道。

蘇利文表示，拜登將在訪歐期間與北約討論歐洲東翼的軍隊調整，同時宣布加強歐洲能源安全的聯合行動。拜登還將對烏克蘭下一階段的軍事援助進行協調，並加入歐洲盟國，宣布對俄羅斯實施進一步制裁，同時強化現有措施、打擊規避制裁並落實執法，但未提供制裁細節。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月新屋銷售 (萬戶)，預估 81.5，前值 80.1

重要個股動態：

GameStop(GME-US) 董事長科恩 (Ryan Cohen) 周二 (22 日) 再度增持 10 萬股 GameStop 股票，使持股達到 11.9%，帶動該股盤後大漲逾 16%。

GameStop 盤後交易再漲 16.8%，報每股 143.80 美元，該股周二收盤大漲近 31%，創下去年 3 月 25 日以來最大單日漲幅。週三 (23 日) 盤前上漲 12.55%。

監管文件顯示，科恩透過旗下投資公司 RC Ventures 買進 10 萬股的 GameStop 股票，買入價格介於 96.81 美元至 108.82 美元間，如今他所持有的股數已高達 910.1 萬股。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (22 日) 德國柏林超級工廠正式啟用，帶動股價周二（22 日）飆漲，寫下 1 月 31 日以來最大單日漲幅。

特斯拉股價周二大漲 7.9%，收在 993.98 美元，帶動美股非消費必需品類股勁揚 2.5%，成為當日標普 500 指數中漲幅最大的類股，且漲幅超越標普 500 指數的 1.1%。

德國工廠有助於特斯拉成長並提高利潤，馬斯克表示，本地化生產有助於提高資本效率，且也可減少歐洲庫存，因為不必靠美國和中國出口來滿足歐洲的需求。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 旗下服務連續第二天遭遇當機，App Stores、Apple Music、Podcasts 等五項服務在美東周二 (22 日) 下午 4 點 45 分 (台灣周三上午 4 點 45 分) 起無法運作，原因不明。

台灣上午接近 7 點時，蘋果官網顯示五項服務當機已排除，分別是 App Stores、Apple Music、Apple Books、Mac App Store 和 Podcasts。

iCloud、蘋果信用卡 (Apple Card)、天氣、遊戲中心 (Game Center) 稍早也遭遇問題，部分用戶受到影響無法登入或付款，不過已經排除。官網顯示四者當機時間約莫介於美東下午 4 點 47 分到 6 點 12 分。