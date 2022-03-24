〈能源盤後〉供應擔憂惡化、美庫存下降 原油收登逾2周高點

原油期貨價格周三 (23 日) 大漲，登上逾 2 周來最高收盤價，係因俄烏大戰持續近 1 個月，且上周美國原油庫存下降，市場對供應的擔憂情緒揮之不去。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 5.66 美元或 5.2%，收每桶 114.93 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 6.12 美元或 5.3%，收每桶 121.60 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 最近月原油期貨今日均創下 3 月 8 日以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 3.2%，收近每加侖 3.439 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6.5%，收每加侖 4.115 美元。

汽油期貨和熱燃油期貨今日均創下 3 月 8 日以來最高收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 5.232 美元，為 2 月 2 日以來最高收盤價。

市場推動力

俄烏戰爭引起的供應擔憂沒有減弱的跡象，周三再次推動原油價格上漲，本周 WTI 原油漲逾 11%，而 Brent 漲幅接近 13%。

SPA 資產管理公司管理夥伴 Stephen Innes 報告指出：「本周對石油市場來說是巨大的一周，未來幾天還會再舉行歐盟領袖會議和北約 (NATO) 高峰會，可能會出現新一輪的對俄制裁行動，媒體臆測可能出現影響石油的制裁行動。」

他表示，美國和英國已經對俄羅斯石油實施禁令，許多歐盟成員國支持禁令，但少數關鍵參與者 (尤其是德國和匈牙利) 反對，而歐盟必須全體一致才能做出決議。

然而，德國商銀分析師 Carsten Fritsch 認為，「如果俄羅斯更加激烈地攻擊烏克蘭的平民，一些國家可能會改變立場。」俄羅斯周三繼續進攻烏克蘭，俄軍遭指控綁架了前往被圍困 Mariupol 的人道主義車隊。

Fritsch 表示，俄羅斯仍難以出售其石油，俄羅斯 Urals 石油價格與 Brent 原油的折價程度已高達每桶 27 美元。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示：「我們認為油價將繼續走高，遇上任何疲軟走勢都應該買進。」

他指出，俄羅斯局勢以及市場進入駕駛旺季，這些都是看漲因素，「唯一會破壞這種上漲動能的是需求遭破壞，或者俄國結束侵略行動。」

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (3/18 止) 美國原油庫存下降 250 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量不變；API 周二稍晚公布，上周 (3/17 止) 美國原油庫存減少 430 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油庫存減少 290 萬桶、蒸餾油減少 210 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國汽油庫存則減少 170 萬桶，蒸餾油庫存下降 140 萬桶。

EIA 報告指出，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周小幅增加 120 萬桶，而美國戰略石油儲備 (SPR) 減少 420 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 指出，儘管 SPR 釋出 420 萬桶至商業庫存且進口量小增，但原油庫存仍見下降。「煉油廠活動增加且出口強勁，反而成為原油庫存下降的推力。」

