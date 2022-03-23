〈焦點股〉旺季將至產能仍吃緊 MCU概念股點火

MCU (微控制器) 產業第二季即將進入旺季，但全球 8 吋晶圓產能仍吃緊，研調機構預估 MCU 價格全年將維持漲勢，加上車用市場需求持續暢旺，市場看好相關台廠營運成長動能，新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、盛群 (6202-TW) 今 (23) 日獲得買盤青睞，強勢大漲逾半根停板，松翰 (5471-TW)、九齊 (6494-TW) 等漲勢也很強勁。

車用市場去年爆晶片荒，儘管已經逐步改善，但 MCU 大多採用 8 吋晶圓成熟製程，目前 8 吋產能幾乎沒有增加，晶圓廠正致力擴廠，成長幅度仍相當有限，因此，IDM 大廠的 32 位元 MCU 都被汽車大廠預定一空，因此，消費性 MCU 受到供給吃緊影響，引發市場轉單潮。

新唐受惠工控、新能源需求續強，加上日本子公司 NTCJ 整合的效益顯現，去年稅後純益衝上 29.41 億元，年增 452%，每股稅後純益 7.27 元，改寫新猷。法人看好新唐下半年可望取得新產能，全年營收、獲利有望再戰新高，今天在資金進駐下，新唐股價勁揚逾 9%，最高來到 175 元，創逾半年新高，累計近 5 個交易日以來，新唐已大漲 27%。

MCU 相關概念股今天匯集人氣，凌通午盤前漲幅放大至 7%，最高攻抵 78.3 元，創逾 4 個月新高；盛群盤中勁揚逾 6%，最高來到 126.5 元，攀上半年新高；此外，松翰、九齊、廣應、偉詮電也都在盤上表現，買氣暢旺。

盛群全力衝刺 32 位元 MCU 市場，先前成功切入美系網通大廠，供應光纖收發模組的 32 位元 MCU，是公司首度應用在雲端儲存設備的產品，並已與客戶開發下一世代 100G 的產品。為因應 32 位元 MCU 的轉單需求，盛群與客戶簽訂合約，並同步向晶圓廠爭取更多產能，預期今年底產能將增加 2 倍以上。