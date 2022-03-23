〈台首座佐劑廠〉基米攜手工研院建廠 下半年完成取證、試量產

基米 (4195-TW) 與工研院今 (23) 日共同宣布，國內首座核酸佐劑合成廠正式完工，預計 10 月取得 ISO 認證後，第四季開始試量產，達到疫苗製造國產化、原料生產自主化的目標。

基米總經理江俊奇表示，核酸佐劑合成廠將符合 PIC/S GMP 標準，短期目標是先取得 ISO 醫材品管認證，並啟動試量產，中長期目標則是與策略性夥伴合作，進行產品開發與一、二期臨床試驗，同時爭取海外佐劑代工訂單。

工研院生醫所黃崇雄副所長表示，進入後疫情階段，疫苗生產成為各國邁向正常生活的關鍵，而疫苗製造國產化的關鍵之一就是佐劑；由於佐劑可提升次單位疫苗、去活化疫苗的效果，目前全球佐劑供不應求。

黃崇雄指出，目前國產疫苗所需的核酸佐劑均購自海外，不僅價格高，甚至時常面臨缺貨問題，因此工研院去年 10 月與基米簽約打造核酸合成廠，並展開三階段產業升級，包括協助 GMP 工廠的整體設計與規劃、建立製程品管標準化、輔導取得 ISO 認證。

根據市場研究公司 Mordor Intelligence 指出，2020 年全球疫苗佐劑市場規模達 6.6 億美元 (約新台幣 188 億元)，預計 2026 年可衝上 14.7 億美元 (約新台幣 420 億元)，年複合成長率 (CAGR) 達 13.37%。