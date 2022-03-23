權證投資人一定要了解的 跟著投資人看多標的布局電子股權證

從 3/22(二)市場概況來看，台股加權指數終場小跌 0.65 點，以 17,559.71 點作收，然而缺乏強勢撐盤類股導致成交量能萎縮，大盤成交金額僅 2,988 億元，為近五個交易日新低，權證總成交金額約 27.6 億元，權證佔大盤成交金額比例 0.93%。從 22 日投資人現股看多金額排行來看，前五名依序為 智擎 (4162-TW)、華通 (2313-TW)、晶豪科 (3006-TW)、元太 (8069-TW)、元大台灣 50 (0050-TW)。其中，電子零組件相關個股－華通 (2313-TW) 22 日股價漲幅達 4.2%，華通是全球 PCB 板及 HDI 板大廠，今年也有望隨著市場上高階 HDI、低軌衛星地面板商機，營運出貨持續暢旺。此外，記憶體廠－晶豪科 (3006-TW) 則是 2021 年營收表現亮眼，每股盈餘 (EPS) 高達 17.76 元，其 22 日股價亦上漲 2.59％，收在 178 元。投資人如看好前述兩檔標的，推薦可以挑選 華通群益 17 購 01 (059808)、華通群益 19 購 01 (064499)、華通群益 1C 購 01 (066301)、晶豪科群益 19 購 02 (068407)、晶豪科群益 17 購 03 (059992)、晶豪科群益 1C 購 01 (068609) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證進行布局，同時也務必留意權證的時間價值，並且設定好停利停損點。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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