〈基米20周年〉精準醫療進入戰國時代 本業基因定序服務需求看增

基米 (4195-TE) 除了擴大營運項目外，本業基因定序服務為國內最大委託製造業者，隨著國內外對基因檢測、精準醫療進入戰國時代，將大啖商機，未來幾年獲利將穩定成長。

基米基因體與定序服務為客制化項目，依照客戶研究目的，量身訂做前端檢體製備、後端基因定序、基因表達定量、基因型鑑定、基因甲基化分析、菌種鑑定等各式檢測分析。

據統計，涵蓋數位健康、精準醫療、再生 / 免疫治療的精準健康市場，2020-2025 年複合成長率 (CAGR) 約 12%，預估 2025 年市場規模將達到 5847 億美元。董事長周孟賢表示，精準健康帶動基因定序、檢測需求成長，尤其癌症領域需求最大，各生技廠積極搶佔市場，至今更進入戰國時代。

周孟賢進一步提到，基米為全台基因定序最大業者，同時承接同業委託服務，越多藥廠搶進商機，訂單掌握度越高，因此，近幾年基因體與定序服務隨著市場擴大，加上與各單位均簽署長期合約，營運呈穩定成長。

基米業內外皆美，本業營運將進入高速成長期，並陸續在台中設立實驗室、高雄成立分部，加上既有廠房將升級至 GMP 等級，年底前將增加員工數至 150 人；業外則轉投資樂迦、基育、世基等，並成為基因檢測策略夥伴。