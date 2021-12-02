基米20週年 升級建構疫苗核酸佐劑廠 風光參與台灣醫療展

基龍米克斯 (4195-TW) 成立於 2001 年，為台灣第一家獲得 TAF 認證，並符合 ISO17025 標準之定序服務生物科技公司，致力於對整個基因體做全面性的研究及服務。隨著科技演進及市場需求而擴充，從一代定序、高通量定序及生物資訊分析到臨床基因檢測市場，規模已遠遠超越同業，成為全台最大的商業基因體定序公司。

臨床基因檢測產品策略著重在婦幼健康，其中以非侵入性胎兒染色體檢測（Non-invasive Prenatal Testing，NIPT）為主力商品，由彰基基因醫學部陳明主任領導開發，實驗室通過美國病理學會（CAP）認證，是國際上少數獲得 NIPT 項目認證之單位。世界級的實驗室品質管控，結合台灣唯一具有專利智財權的 NIPT 演算法，提供安全安心的產前檢測。此外，基龍米克斯並引進「胚胎植入前染色體篩檢（PGS）」技術，進軍人工受孕市場；新增母乳檢測分析，評估母乳營養是否足夠，亦或有危害物質殘留之情形；更加入小兒藥害基因檢測及腸道菌相檢測，以全方位照護嬰幼兒與婦女健康。

2020 年新冠肺炎疫情崛起，全球疫苗需求大增，各國紛紛強化疫苗製造能力，而疫苗製造國產化的關鍵之一正是「佐劑」。基龍米克斯憑藉著 10 年的核酸合成技術，於今（2021）年與工研院簽訂建構核酸合成 GMP 工廠輔導合約，規劃升級為全台第一家 GMP 核酸佐劑原料廠。除了供應核酸佐劑，協助國產疫苗廠商將原料採購在地化，未來還可擴大其應用性，供應全球核酸類藥物的原料，投入核酸藥物委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization；CDMO），帶動生技產業國產化。

基龍米克斯致力打造幸福辦公環境，並榮獲 2021 年度幸福企業科技研發業金獎 (圖: 業者提供)

「2021 台灣醫療科技展」將於 12 月 2 日至 5 日在南港展覽館舉辦，基龍米克斯也將共襄盛舉，以「科研服務」與「婦幼健康」為兩大主軸，展示多元的服務成果與臨床檢測項目。甫獲得「2021 幸福企業金獎」肯定的基龍米克斯，也將把這份榮耀與現場民眾分享，展覽期間免費贈送醫療口罩、提供專人檢測諮詢，並推出防疫商品下殺優惠及抽獎活動，歡迎民眾到場感受幸福！