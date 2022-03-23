〈財委會質詢〉升息後青安貸款是否凍漲？財政部長給兩大理由說明

因應中央銀行升息 1 碼，中華郵政 22 日宣布調高牌告利率，此舉牽動政策貸款利率跟進上漲，外界關切，青安貸款是否會調升利率，財政部長蘇建榮表示，考量放款資金成本，部分公股銀行民營化，意味青安貸款將隨牌告利率調升。

中華郵政宣布自今 (23) 日起調高存款牌告利率，其中一年期定儲機動利率調升至 1.06%，2 年期定儲機動利率調升至 1.095%，這也牽動包含就學貸款、勞工紓困貸款與青安貸款等政策性貸款。

在中華郵政宣布調升利率後，勞動部 22 日率先宣布，基於照顧勞工考量，勞工紓困貸款利率維持 1.845% 不變，外界關注青安貸款是否也會跟進凍漲。

蘇建榮今天前往立法院財委會就促參部分條文修正草案做專案報告，會前受訪時指出，公股銀行承做青安貸款必須考量放款資金成本，而且部分公股銀行已經民營化，必須尊重其公司治理。

民進黨立委吳秉叡質詢時也說，青安貸款將近 19 萬戶房貸戶，央行升息 1 碼後，貸款利率跟著提高，如此一來政府照顧首購族美意豈不跟著減損？財政部是否有其他補貼優惠措施？

蘇建榮答詢時表示，青安貸款利率計算方式有機動利率與混合固定式利率，貸款利率比市面上很多房貸還優惠，但也允諾未來會視市況，做滾動式檢討。

青安貸款的利率計算是以中華郵政 2 年期定儲機動利率為基礎，因此在中華郵政調高牌告利率後，一段式機動利率來到 1.65%；二段式機動利率前 2 年為 1.44%、第 3 年起利率為 1.74%。