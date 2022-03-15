重返辦公室在即 谷歌內部調查：不滿薪酬的員工比例上升

隨著美國疫情漸趨平緩，谷歌 (GOOGL-US) 準備 4 月 4 日起讓大多數員工重返辦公室之際，卻面臨員工對公司薪酬、職涯達標能力等關鍵點越來越不滿的問題。

谷歌的年度員工調查 (內部稱為 Googlegeist) 表明，越來越多員工認為，在同產業同職務相比下，他們的薪酬待遇不公平或不具競爭力，他們甚至也質疑主管的執行能力。

該調查於今年 1 月進行，上周發布給員工，在公司整體以及雲端、搜尋與廣告等個別團隊中，普遍最低分數落在薪酬和執行方面，而谷歌的使命和價值觀項目得分最高。

根據調查，與同業類似職位相比，只有 46% 受訪者認同其薪酬總額具有競爭力，較一年前下降 12 個百分點。56% 受訪者表示他們的薪酬公平公正，較一年前下降了 8 個百分點。約莫 64% 受訪者表示，其薪酬反映了他們的績效，該比例年降 3 個百分點。

谷歌發言人沒有回應置評請求。近期谷歌面對薪酬問題，去年 12 月谷歌薪酬副總裁 Frank Wagner 回應大眾對通膨上升的擔憂，以及谷歌是否會以任何加薪方式應對。Wagner 表示，谷歌不會一連串的加薪來對應通膨。

然而，執行長 Sundar Pichai 在調查中仍然獲得了 86% 員工的好評，74% 受訪者認為 Pichai 能激勵他們，同樣比例的受訪者表示，Pichai 的決策和戰略能使谷歌更出色。

