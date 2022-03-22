特斯拉柏林廠雖可紓解需求 但未來擴產將有諸多阻礙

馬斯克將於周二 (22 日) 正式主持特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲的第一家製造廠，以減輕其美國和中國其他工廠的壓力。

特斯拉 CEO 馬斯克將在這座位於德國勃蘭登堡煤礦小鎮 Grünheide 的新 Giga Berlin 廠、或稱 Gigafactory Berlin-Brandenburg 廠剪彩；該廠距離首都柏林並不遠。

特斯拉預計柏林廠每年產能可高達 50 萬輛。但當柏林廠啟動運作時，工廠用水仍然是一個問題。

德意志銀行汽車行業分析師周一 (21 日) 在一份研究報告中表示：「對當地供水的影響仍然是該廠未來的一個擔憂。」報告補充說，特斯拉需要提供適當用水和空氣污染控制的證據，才能真正提高產量。

德銀指出，「消息人士透露，在工廠第一階段建設完成後，就可能會完全耗盡該地區的水資源儲備，並且需要額外的開採許可證才能在未來進一步擴大產能。」

「據此，特斯拉將有足夠的供應來支持一開始的 50 萬輛產量目標；但若要將其每個 Gigafactory 擴大到約 100 萬輛的年產量時，就可能會面臨更多障礙。」

特斯拉一直在努力跟上需求，據報導，Model Y 和某些 Model 3 在世界不同地區的延後交車時間很長。

上周由於新冠病例在中國死灰復燃，特斯拉不得不暫時關閉其上海廠的生產。讓中國製造的 Model 3 和 Model Y 車輛的產能至少停工 2 天。

最近幾季，特斯拉一直由中國向歐洲客戶出口汽車。

歐洲對電動車的需求仍然很高，在柏林廠下線後，特斯拉可以依賴歐洲大陸自行生產，而不再僅靠中國發貨。

Giga Berlin 已經醞釀了好幾年。繼 2019 年底在上海開設 Gigafactory 3 廠後，特斯拉更積極向全球擴張。該公司最近還在美國德州奧斯汀開設了另一家工廠。

當馬斯克於 2019 年 11 月宣布將在德國建造汽車廠時，他對德國的工程技術大加讚賞，「每個人都知道德國的工藝技術非常出色，這是肯定的。這也是我們將 Gigafactory Europe 設在德國的部分原因。我們還將在柏林建立一座工程和設計中心，因為柏林擁有一些世界上最好的手藝。」

德國當局有條件批准特斯拉自 3 月 4 日起開始生產。

勃蘭登堡汽車和電池廠的有條件許可證預計在延遲數月後批准。特斯拉原規劃在 2021 年夏初前開始生產，但新冠疫情、供應鏈複雜化以及與環保主義者的衝突減緩了其進度。