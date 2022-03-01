研究：輝瑞為5至11歲兒童針對Omicron病毒的疫苗 保護力僅有12%

根據周一 (28 日) 發表的研究，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 共同研發的兩劑新冠病毒疫苗療程，在紐約 Omicron 感染浪潮期間對 5 至 11 歲的兒童提供的保護力很低。

紐約州衛生局發現，在 12 月 13 日至 1 月 24 日的 Omicron 病例激增期間，輝瑞公司的疫苗針對該年齡段感染病毒兒童的有效性從 68% 下降到 12%。對住院病患的保護力從 100% 下降到為 48%。

該研究尚未經過同行的學術黃金標準審核。由於疫情對公衛的緊迫性，科學家們一直都是在審查之前就公布研究結果。

進行這項研究的公衛官員團隊表示，5 至 11 歲兒童的疫苗效力急劇下降可能是由於接受的劑量較低。這個年齡組的孩子接受兩劑 10 微克的注射，而 12 至 17 歲的兒童接受 30 微克的注射。

研究人員還在截至 1 月 30 日的周末對 11 歲和 12 歲的兒童進行了比較。他們發現，低劑量組的疫苗有效性下降至 11%，但對接受較高劑量組的疫苗有效率為 67%。

公衛官員在研究中寫道：「基於對感染的保護迅速喪失，這些結果凸顯出分層保護措施（包括戴口罩）對兒童預防感染和傳播的持續重要性。」

對於 12 至 17 歲的兒童，從 12 月到 1 月底，疫苗對感染的有效性從 66% 下降到 51%。同期，青少年的住院保護率從 85% 下降到 73%。

紐約市計劃在 3 月 7 日之前結束其學校口罩令，加州也將在 4 天後跟進。在 Omicron 變種病毒在 12 月和 1 月席捲全美後，隨著感染病例急劇下降，各州政府正在放鬆授權和限制

新冠病毒感染人數已較 1 月疫情高點下降了 91%。根據約翰霍普金斯大學數據，美國周日 (27 日) 平均每天新增近 66000 感染病例，而 1 月 15 日的數字超過 80.2 萬例。

在 Omicron 疫情期間，美國的兒童住院人數激增。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 本月原擬快速追踪輝瑞為 6 個月至 4 歲兒童提供的疫苗，以應對快速增加的住院兒童人數。

然而，在前兩劑的數據未達預期後，FDA 和輝瑞決定擱置計畫。FDA 現在正在等待針對最幼齡小孩的第三劑臨床試驗數據，預計 4 月公布。