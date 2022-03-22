7銀行「高資產億元財管」 中信銀資產規模、客戶數奪雙冠

2020 年 7 月開辦的「銀行承作億元高資產客戶新財管方案」目前共 7 家銀行獲准開辦，金管會今 (22) 日公布銀行財管成績單，中信銀在「管理資產規模」與「客戶數」雙雙奪冠。

包括中信銀、上海商銀、國泰世華銀行、第一銀行、兆豐銀行、合作金庫與瑞士銀行台北分行等 7 家銀行，先後獲金管會核准可開辦億元高資產客戶財富管理業務。

根據金管會統計，截至 2 月底止，7 家銀行管理資產規模共 2217 億元，客戶數共 1753 人次。

以資產規模 (AUM) 來看，第一名由中信銀行以管理資產規模 1071 億元奪冠，第一銀行以 388 億元居次，第三名則是國泰世華銀行，管理資產規模 384 億元排名第三。

以客戶數來看，7 家銀行的高資產客戶共 1753 人，其中中信銀客戶數就多達 1065 人領先其他銀行，第二名為國泰世華銀行，客戶數 237 人，一銀則以 233 人排名第三。

在業務範圍部分，中信銀因客戶人數最多，申請的業務項目也較多，8 項業務申請 4 項業務，包括債券、結構型商品、ETF 與雙元貨幣等，甚至還自行開發 2 檔外幣計價的債券連結衍生性商品；另外，國泰世華與一銀主要聚焦在 ETF 商品為主。

根據金管會統計，銀行開辦的高資產財富管理，主要以存款為主 (38%)、保險約 22%、基金占比約 13%，境外型結構商品相對較小，占比僅 8%。

銀行局副局長童政彰說，期許開辦高資產財管的銀行，可強化產品設計以滿足客戶需求，至於未來有興趣參加高資產財管的銀行，只要法遵、財務結構都符合規定，也能跟金管會遞件申請。