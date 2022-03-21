〈金管會備詢〉理專交出個人他行帳戶強化規範？ 金管會：事涉隱私要再研議

理專 A 錢弊案頻傳，現在更有透過他行帳戶操作規避查核，金管會主委黃天牧表示，近期理專弊案有共同特徵，就是弊案都是透過他行帳戶操作，是否要連理專在他行帳戶一併規範，要再研議。

立法院財委會今 (21) 日邀請金管會就銀行公司治理與理專相關規範做專題報告，近期國銀龍頭台銀驚傳理專舞弊，因此朝野立委質詢重點多數聚焦如何防堵理專 A 錢弊案。

民進黨立委沈發惠則主張，金管會應規範理專交出在其他銀行的帳戶，防堵理專透過其他帳戶舞弊。

黃天牧答詢時說，銀行要求理專提供個人在其他銀行的帳戶，這部分牽涉理專的個人隱私，且牽涉層面遍及所有銀行的理專，要請銀行公會再討論。

銀行局局長莊琇媛補充，台銀理專案子，主要是理專與客戶的不當資金往來，而客戶透過他行匯錢給理專，這涉及個人隱私無法要求其他銀行揭露給台銀，對於是否要規範理專在他行的帳戶，這部分還要再研議。

根據金管會統計，2019 年以來共有 18 件理專裁罰案，其中三家是公股銀，包括彰銀 (2801-TW)、兆豐銀與華南銀等，這 5 年來共有 24 件理專裁罰案，裁罰金額共 2.2 億元，民眾則遭盜領 16 億元。

另外，對於立委建議可透過 AI 科技揪出理專弊案，補強人力稽查的不足，對此，黃天牧則回應，這部分會請銀行公會朝此方向進行研議，適度加入科技助力。