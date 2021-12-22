一銀、兆豐拚高端客戶財管商機 資產規模衝200億元

銀行財富管理 2.0 今年以來已陸續開業，管理資產規模日漸擴大，其中第一銀行目前共累積超過百位的高資產客戶，管理規模突破 200 億元；兆豐銀行資產規模也有望在今 (2021) 年底達到 200 億元的規模。

第一銀行表示，今年 9 月開辦的高資產客戶財富管理業務，集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容，目前高資產客戶數已逾百位，合計管理資產規模突破 200 億元。

為深化經營高資產客戶，一銀除成立專責部門，也攜手會計師事務所及律師事務所異業合作，提供投資、稅務、法律及閉鎖性公司等諮詢服務，並可搭配信託 2.0 服務，視客戶需求量身打造適合的傳承服務。

一銀指出，在全球反避稅浪潮之下，「億」級客戶所關心的除了投資理財外，更重視稅務規劃、企業接班和家庭財富傳承等問題，一銀日前更針對稅務問題舉辦專題講座，邀請資誠聯合會計師事務所分享台灣及國際間稅制變遷的影響與因應。

第一銀行指出，針對高資產客戶推出信評低於 BB 等級國外債，以及高保額人身保險等商品，正規劃為客戶引進專屬結構型商品及客製化投資商品，在適配客戶整體風險承受能力範圍內滿足其多元資產配置需求。

兆豐銀行的財富管理 2.0 在今年 4 月開跑，除在總處與各單位近 70 位投資信託專家團隊，結合外部諮詢顧問，除了一般財富管理常見商品之外，陸續規劃高資產客戶專屬投資商品。

兆豐銀行表示，預估到今年底前，財富管理的資產規模可望上看 200 億元，近期更啟動私人銀行資訊系統專案，跨商品平台串接，擴大徵才與營業規模，同時籌劃成立獨立單位，媲美外銀打造私人銀行服務品質。