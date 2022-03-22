台股跌勢收斂力守17500點 三大法人土洋對作買超15.89億元

台股跌勢收斂力守17500點 三大法人土洋對作買超15.89億元。(圖：AFP)
台股跌勢收斂力守17500點 三大法人土洋對作買超15.89億元。(圖：AFP)

俄烏戰爭持續僵持，台股今 (22) 日陷震盪整理，電金傳權值股欲振乏力，不過，中小型股表現活跳跳，加權指數尾盤急拉，終場以近乎平盤、小跌 0.65 點，收在 17559.71 點，險守月線，三大法人呈土洋對作，共買超 15.89 億元，投信寫下連 35 買史上最長紀錄。

上市櫃成交值萎縮至不到 3000 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資今天小幅賣超 3.61 億元；投信持續買超 17.35 億元，為連 35 買，創史上最長紀錄，累計買超 860 億元；自營商買超 2.07 億元。三大法人合計買超 15.89 億元。

電子權值股方面，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等均在盤下震盪，聯詠遭外資看衰今年毛利率表現，下修目標價，股價重挫 3.5%，國巨股價回神強漲逾 3%。金融股互有漲跌，兆豐金上漲逾 1% 最為強勢，金控雙雄則收平盤，開發金、元大金等震盪走低。

股王矽力 - KY(6415-TW) 本周五 25 日即將除息，每股配發現金股利 18 元，今天股價上漲 1.6%，收 3410 元，其他 IC 設計千金股如信驊、祥碩、譜瑞 - KY、世芯 - KY 均在盤上表現，而力旺、旭隼股價則震盪走跌。

化工族群受買盤青睞，中華化、三福、東鹼攻上漲停板，三晃、勝一、永光等多檔漲勢也相當凌厲，激勵上市化工類股指數盤中勁揚近 3%，創 10 年半新高。此外，上櫃光電類股表現強悍，LED 封裝模組供應商立碁去年獲利亮眼，每股純益達 3.61 元，擬配息 2.1 元，帶動股價亮燈漲停，富晶通、李洲同步登漲停。

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