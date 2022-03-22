台股跌勢收斂力守17500點 三大法人土洋對作買超15.89億元

俄烏戰爭持續僵持，台股今 (22) 日陷震盪整理，電金傳權值股欲振乏力，不過，中小型股表現活跳跳，加權指數尾盤急拉，終場以近乎平盤、小跌 0.65 點，收在 17559.71 點，險守月線，三大法人呈土洋對作，共買超 15.89 億元，投信寫下連 35 買史上最長紀錄。

上市櫃成交值萎縮至不到 3000 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資今天小幅賣超 3.61 億元；投信持續買超 17.35 億元，為連 35 買，創史上最長紀錄，累計買超 860 億元；自營商買超 2.07 億元。三大法人合計買超 15.89 億元。

電子權值股方面，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等均在盤下震盪，聯詠遭外資看衰今年毛利率表現，下修目標價，股價重挫 3.5%，國巨股價回神強漲逾 3%。金融股互有漲跌，兆豐金上漲逾 1% 最為強勢，金控雙雄則收平盤，開發金、元大金等震盪走低。

股王矽力 - KY(6415-TW) 本周五 25 日即將除息，每股配發現金股利 18 元，今天股價上漲 1.6%，收 3410 元，其他 IC 設計千金股如信驊、祥碩、譜瑞 - KY、世芯 - KY 均在盤上表現，而力旺、旭隼股價則震盪走跌。

化工族群受買盤青睞，中華化、三福、東鹼攻上漲停板，三晃、勝一、永光等多檔漲勢也相當凌厲，激勵上市化工類股指數盤中勁揚近 3%，創 10 年半新高。此外，上櫃光電類股表現強悍，LED 封裝模組供應商立碁去年獲利亮眼，每股純益達 3.61 元，擬配息 2.1 元，帶動股價亮燈漲停，富晶通、李洲同步登漲停。