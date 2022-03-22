中國股市「政策底」確立 「市場底」還有多遠？

自中國國務院金融委上周召開專題會議後，A 股與港股快速回升，已被市場判定是「政策底」確立，專家認為，「市場底」通常伴隨流動性放鬆、估值極度反轉、政策托底信號及交易升溫。

蘇寧金融研究院表示，金融委專題會議很可能是市場「政策底」。從估值來看，目前 A 股與港股的主要指數，不論與其他市場橫向對比，抑或歷史縱向對比，都已處於低估價位。

截至 3 月 18 日，A 股滬深 300 指數的本益比為 12.32 倍，相較於今年初的 14 倍，下降逾 12%，與歷史中位數 13.58 倍（上市以來）相比，低估非常顯著。

滬深 300 指數的股價淨值比為 1.49，與年初的 1.7 相比，下降 14%，與歷史中位數 1.69（上市以來）相比，同樣低估顯著。

專家指出，從 A 股幾次大底情況來看，多數「市場底」會伴隨幾個明顯信號。第一是流動性放鬆，從寬鬆貨幣向寬鬆信用傳導，進而社融數據明顯攀升，其中社融增幅、特別是中長期社融增幅是關鍵指標。

主因是社融數據反應企業投資意願，當社融數據成長時，經過 3-6 個月的傳導，會顯著影響企業的獲利成長，從而改變企業的基本面。

第二是估值極度反轉。目前 A 股估值受到眾多因素壓制，儘管向下空間有限，但向上突破仍然需要有利因素催動，包括俄烏衝突減緩、金融風險降低，美國聯準會（Fed）的升息與縮表步調未超出市場預期。

第三是政策釋出的托底信號，這一點目前已比較明顯。

第四是股市交易升溫，包括交易量擴大、換手率提高、新基金發行大幅增加。

整體而言，政策與估值是市場反轉的有利因素，而企業獲利仍未見到明顯好轉趨勢，因此投資人需關注第 1 季企業獲利成長與月度社融數據。