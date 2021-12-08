非常規交易取得大量發票 明年起將不給獎

杜絕有心人士透過不合常規交易蒐集發票套領獎金，財政部 7 日修正「統一發票給獎辦法」，自明 (111) 年元旦起，只要是非常規方式交易，領取大量發票且當期中獎張數達一定數量，已領取獎金一律追回。

根據財政部今天所公布的修正辦法，針對不合常規的交易或付款方式也予以明確化規範，包括：無正當理由、取得大量統一發票、發票金額微小，以及當期中獎發票達一定張數，只要符合前述的客觀要件，就會被認定是非常態交易或付款所取得的發票，已領取的獎金就會遭所轄主管機關發函追回。

財政部表示，為避免有心人士鑽漏洞刻意規避相關規定，對於上述規範的量化基準，例如發票微小金額、中獎張數、大量取得的標準定義將不予對外公開，至於個案是否應追回獎金，將交由國稅局依個案實際查核後進行認定。

為讓外界更了解未來對於非常規交易的認定標準，財政部也舉例說明，假設是 200 人所團購的小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發票，雖有取得大量小額發票情形，但如果查核後證明確有團購事實，就不屬於應追回獎金案件。

另一種情況則是，如果消費者該期共累積 5 萬餘張發票，但每張發票消費僅 1 到 7 元不等，而當期又一口氣中了 400 餘張，此一情況顯然不符一般常規交易，如果無法說明正當理由，則已兌領的獎金就會追回。