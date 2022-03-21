力拚三年超越特斯拉 中國可望催生第四個造車新勢力

繼「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）後，中國造車新勢力第二梯隊中的零跑科技公司率先啟動港股首次公開發行股票（IPO），可望催生第四個造車新勢力。

中國基金報報導，零跑上周四（17 日）向港交所提交上市申請書，目前已獲多輪融資，金主包括大華股份、中金資本、紅杉中國、中國中車、上海電氣，累計融資金額逼近人民幣百億元。

零跑表示，計劃將籌集到的資金用於研發智慧電動車、提升生產能力、擴張業務及提升品牌知名度。明年零跑將在歐洲成立首家海外旗艦店。

領跑的招股書顯示，主要股東為零跑執行長朱江明、大華技術、國舜領跑、紅杉智盛及國信證券。

在造車新勢力第二梯隊中，零跑可謂打響港股 IPO 第一槍，若可成功登陸港交所，將會成繼蔚來 (09866-HK) 、小鵬 (09868-HK) 、理想 (02015-HK) 後，第四個成功上市的造車新勢力。

朱江明去年 7 月宣布「零跑 2.0 戰略」，並宣示未來目標包括自駕技術三年內超越特斯拉 (TSLA-US) 、2025 年整體銷量達到 80 萬輛。

不過，零跑與特斯拉的差距仍大。數據顯示，去年全年特斯拉的銷量為 936,172 輛，零跑僅有 43,748 輛，但從成長率來看，零跑的表現比較搶眼，較一年前暴增 443.5%。