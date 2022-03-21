誰會是第一位兆元富翁？報告：馬斯克最快2024年達成

Tipalti Approve 的一項最新研究比較了世界上最富有的人的淨資產，預測他們多快可以達到 1 兆美元的個人身家。根據對年均成長趨勢的分析，馬斯克將是第一個達到這個里程碑的人，最快在 2024 年。

馬斯克目前淨資產約為 2000 億美元，在所有在世人類中最高。今年 1 月中旬這個數字達到 2630 億美元。特斯拉 (TSLA-US) 的高薪報酬只是他巨額財富的一個貢獻者；他的 SpaceX 才是將他的淨資產推到了 12 位數。

Approve 報告指出，「自 2017 年以來，馬斯克的財富年均增加 129%，這可能讓他再過 2 年進入兆美元俱樂部，到 2024 年 52 歲時淨資產可達 1.38 兆美元。」「SpaceX 向政府和商業客戶收取將各種東西送入太空的費用，包括衛星、國際太空站的補給品和人員，從而產生了巨額收入。」

其他上榜大亨包括印度企業集團 Adani Group 董事長兼創始人阿達尼 (Gautam Adani)、微軟 (MSFT-US) 創始人比爾蓋茲、北京字節跳動科技有限公司董事長兼創始人張一鳴、亞馬遜 (AMZN-US) 前 CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos)。

張一鳴創立了熱門短影音 TikTok 和今日頭條的母公司，預計到 2026 年將成為兆美元富翁。如果成真，張一鳴將成為世界上最年輕的兆元富翁，在年僅 42 歲時。

報告指出，這樣的預測很難正確，因為財富可以迅速增加或減少，因此排名變化很快。中國瓶裝水公司農夫山泉董事長鍾睒睒的淨資產在旗下兩家公司在香港上市後，身家從 2020 年的 20 億美元飆升至 2022 年的 710 億美元。

報告指出：「2017 年，電子商務和全球採購巨頭貝佐斯是自 1999 年比爾蓋茲之後第一個達到 1000 億美元的富人。」「幾年前人們預計貝佐斯會成為世界上第一個兆元富翁，而現在預計要到 2030 年才加入俱樂部，比馬斯克晚了大約 6 年。」

如果從歷史中去尋找，在經通貨膨脹調整後，誰會是人類歷史上最富有的人？

而如今最富有的人如何與史上最富有的人比較？這一直是個激烈的爭論，當代的財富衡量標準與 500-600 年前的標準有很大不同。

馬利帝國 (Mali Empire) 的穆薩一世 (Mansa Musa I) 可能會是史上最富有的人。他在 14 世紀將馬利帝國擴張到整個西非，征服了大片領土並擴大了貿易路線。穆薩以他的慷慨以及他對在廷巴克圖 (Timbuktu) 建造 Djinguereber 清真寺的貢獻而聞名。

穆薩有時被公認為「史上最富有的人」，他掌管著一個王國，該王國一度占有整個世界黃金的近一半。然而，歷史學家很難以任何有意義的方式量化他的財富。有人估計他的淨資產為 4000 億美元，但這個數字也存在爭議。

其他歷史人物的財富也讓名單上的億萬富翁相形見絀。由於掌握了整個國家的資產和資源，蒙古帝國的成吉思汗或羅馬人的凱撒大帝，以及蘇聯的史達林等獨裁者，也擁有很高的淨資產。

經通貨膨脹調整後，洛克菲勒 (John D. Rockefeller) 被估計是史上最富有的美國人。根據 CNN 報導，這位鍍金時代 (Gilded Age) 的實業家和標準石油聯合創始人經通脹調整的淨資產為 2530 億美元。