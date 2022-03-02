潘思亮：疫後商務客仍將減25% 晶華仍以國旅為主

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (2) 日直指，預料即便疫情過後，全球商務客恐仍會較疫情前減少 25%，而跨境觀光回溫則要等到 2023 年後才會較明顯，即便下半年開放，挹注仍相對有限，今年晶華仍會以經營國旅為主力。

潘思亮期待，隨著疫情趨穩，預計跨境觀光於 2023 年可正常開放，屆時才會有較明顯的回溫，但不諱言，疫情造成洽公模式改變，全球商務旅遊疫情過後仍會減少 25%。

潘思亮認為，今年營運主軸還是在國旅，因為業者已處在加護病房中，只能先自救，在北投、墾丁的案子目前均在進行中，而海外投資案也會繼續發展。

展望明年，潘思亮相對保守表示，由於商務客可能結構式的減少，飯店業有望逐漸回到正常，但不期待報復性成長。

潘思亮也再次呼籲政府，盡速開放商務、來台工作簽證和留學生等。

雄獅今日發表台鐵美學觀光列車鳴日廚房，雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，鳴日廚房顧名思義就是將整個廚房概念搬進車廂，透過與晶華酒店合作，打造出舒適、愉悅的用餐環境。

游國珍說，要在火車上同時供應 54 人份的餐食，對整個團隊而言是一項挑戰，因此，無論是硬體設施、服務流程、餐點設計，都經過多次的測試及調整。

為迎接未來入境旅遊市場開放，雄獅目前已著手進行鳴日號、鳴日廚房的國際行銷工作，除找來外國網紅宣傳，也製作英文、日文等多國語言版本的文宣品，期盼將觀光列車打造成未來台灣發展國際觀光的一大行銷利器。